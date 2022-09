Viola Davis, "La Mujer Rey", en crucial batalla por la taquilla

Los actores de "La Mujer Rey": John Boyega, Thuso Mbedu, Viola Davis (c), Lashana Lynch y Sheila Atim en el estreno de la cinta en el Festival de Toronto

Toronto (Canadá) (AFP) – La actriz ganadora del Óscar Viola Davis dijo que el futuro del cine de gran presupuesto con presencia femenina negra en Hollywood está en juego con el estreno el fin de semana del filme épico "La Mujer Rey", en el que interpreta a una guerrera africana.

En declaraciones a la AFP, Davis dijo el miércoles que siente una presión intensa y emociones encontradas, pues sabe que su actuación en esta película será juzgada en un modo en el que los filmes con directores y repartos de blancos no lo son.

"Primero que nada, la película debe hacer dinero. Y me siento conflictuada al respecto, porque tenemos solo una o dos oportunidades", aseguró.

"Si no produce dinero, entonces eso significa sobre todo que la mujer negra, que una mujer de piel oscura ¿no puede encabezar la taquilla mundial?".

"Y se acabó. Punto. Y ahora, ellos usan datos para eso, porque 'La Mujer Rey' hizo a, b o c. Y es eso lo que me genera un conflicto".

"Porque simplemente no es verdad. No hacemos eso con películas blancas. Simplemente no. Si una película falla, haces otra película y haces otra película igual".

"La Mujer Rey", de Sony Pictures, que narra la historia de las mujeres guerreras de Dahomey -hoy Benin- en el siglo 19, es en muchos sentidos un salto a lo desconocido para un gran estudio de Hollywood.

Con la directora negra Gina Prince-Bythewood y un reparto mayoritariamente negro y femenino, se estrenará en más de 3.000 salas con un presupuesto de unos 100 millones de dólares, incluidas las operaciones de mercadeo.

Davis, la única mujer afroamericana ganadora de un Óscar, de un Emmy y de un Tony, dedicó seis años para hacer realidad este filme, con estudios y productores renuentes a asumir el riesgo.

"Demuéstralo"

Davis interpreta a la veterana guerrera Nanisca que entrena a una nueva generación que debe defenderse de un reino rival más fuerte y de los esclavistas europeos.

El ejército femenino del reino de Dahomey sirvió como inspiración a las mujeres luchadoras de élite en la cinta "Black Panther", que recaudó 1.300 millones de dólares a nivel mundial.

Davis también instó al público amante del cine a demostrar que películas como "La Mujer Rey" pueden tener éxito sin que hagan parte de una franquicia de superhéroes.

"Estamos todos juntos en esto, ¿no? Sabemos que nos necesitamos. Sabemos que estamos todos comprometidos con la inclusión y la diversidad", dijo la actriz.

"Entonces, si puedes gastar tu dinero para ver 'Avatar'; si puedes gastar tu dinero para ver 'Titanic', entonces también puedes gastarlo para ver 'La Mujer Rey'", agregó.

"Porque ahí está la cosa. Ni siquiera se trata de que la dirija una mujer negra, el significado cultural de eso; sino de que es una película muy entretenida".

"Y si de hecho somos iguales, te reto a demostrarlo", añadió Davis.

"No nos verán"

La película ya recibió reseñas positivas luego de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Variety la llamó una "exhibición convincente de poder negro" con Davis en su "rol más feroz hasta ahora".

Pero, aclara Davis, las escenas de fuertes batallas despertaron críticas y misoginia entre la comunidad negra.

"Incluso en la comunidad negra tienes gente que dice: 'Ah, estas mujeres de piel oscura ¿por qué tienen que ser tan masculinas? ¿Por qué no pueden lucir más bonitas? ¿por qué no puede ser una comedia romántica?'", señaló.

"Pues bien, adivina qué, si esta película no hace dinero el 16 de septiembre, y por cierto estoy 150% segura que sí lo hará; pero si no lo hace, entonces adivinen qué: no nos verán en absoluto", añadió.

"Esa es la verdad. Quisiera que fuera diferente".

