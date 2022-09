Biden recibe al presidente de Sudáfrica con delicada discusión sobre Rusia en vista

Washington (AFP) – El presidente Joe Biden recibe este viernes a su homólogo de Sufáfrica, Cyril Ramaphosa, como parte de un renovado cortejo de Estados Unidos a la potencia africana tras la cautela de Johannesburgo de condenar a Rusia por la invasión a Ucrania.

Anuncios Lee mas

El presidente estadounidense prevé tratar "varios temas, entre ellos la crisis climática, cómo desarrollar el comercio y la inversión (...), y otros desafíos globales urgentes", dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Ramaphosa llega a Washington un mes después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, viajara a Sudáfrica, donde prometió que Estados Unidos hará más para escuchar a los africanos.

Washington ha redoblado sus esfuerzos en los últimos meses para estrechar sus lazos con África, donde le preocupa la creciente influencia de Rusia y China.

Biden, que hasta ahora no ha estado en África, está organizando una gran cumbre en Washington en diciembre con líderes del continente. Sudáfrica, un peso pesado económico, ocupa un lugar destacado en esta ofensiva de encanto, pero el pasado pesa.

"El panorama actual tiene sus razones y creo que nunca se debe tratar de fingir que la historia no existió", dijo esta semana la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, invitada por el centro de reflexión CFR en Washington.

Sudáfrica no olvida el apoyo de la Unión Soviética a la resistencia contra el régimen del apartheid, en comparación con los períodos de cooperación occidental con el antiguo régimen supremacista blanco.

"Lo que no me gusta es que me digan qué hacer. No me dejaré presionar", advirtió Pandor durante la visita de Blinken, interrogada sobre la posición de Sudáfrica frente a Rusia.

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, Sudáfrica ha adoptado una posición neutral, negándose a unirse a los llamamientos de condena a Moscú.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo el jueves que esperaba "escuchar las opiniones de Sudáfrica sobre cómo lograr una conclusión justa del conflicto" en Ucrania.

Otro tema delicado: China, con la que Sudáfrica tiene muy buenas relaciones.

Los dos presidentes también discutirán la ayuda prometida por los países occidentales para la transición energética en Sudáfrica, señaló el alto responsable estadounidense, que pidió no ser identificado.

Sudáfrica, donde el carbón juega un papel muy importante, ha recibido la promesa de 8.500 millones de dólares de varios países desarrollados para abandonar este combustible. Pero el país teme que esta promesa de financiación aumente su deuda.

A pesar de las diferencias, los funcionarios sudafricanos dijeron estar mucho mejor dispuestos hacia Biden que hacia su predecesor republicano Donald Trump, quien durante su mandato habló de África en términos particularmente ofensivos.

"Nadie se ha disculpado por esto hasta la fecha", recordó la ministra de Relaciones Exteriores sudafricana.

© 2022 AFP