Biden se muestra evasivo sobre si buscará la reelección

Washington (AFP) – El presidente Joe Biden lanzó el domingo advertencias a China y Rusia y expresó su optimismo sobre la recuperación económica de Estados Unidos, pero sorprendió al ser evasivo sobre si se postulará a la reelección.

En una rara y amplia entrevista con el programa "60 Minutes" de la CBS, Biden se desdijo de repetidas afirmaciones de la Casa Blanca de que es seguro que se presentará a las elecciones en 2024.

Biden, que cumplirá 80 años en noviembre, dijo al entrevistador Scott Pelley que la reelección es su "intención".

"Pero es sólo una intención. ¿Pero es una decisión firme que me presente de nuevo? Eso está por verse", dijo.

"Es demasiado pronto", dijo Biden, llamándose "un gran respetuoso del destino".

Al analizar el estado de la mayor economía del mundo, Biden se mostró optimista.

Declaró que la pandemia de covid en Estados Unidos "se terminó" y predijo que su administración domará la inflación, la principal razón de sus débiles índices de aprobación y la razón por la que los republicanos creen que pueden tomar el control del Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Vamos a controlar la inflación", dijo.

¿Tropas a Taiwán?

Biden nuevamente pareció desafiar décadas de política estadounidense sobre Taiwán con la promesa de que enviaría tropas para defender la isla autogobernada si China intentara invadirla.

"Sí", respondió, agregando que eso sucedería en caso de "un ataque sin precedentes". Esto, posiblemente refiriéndose a algo más allá del frecuente ruido de sables realizado por las fuerzas militares chinas en torno a Taiwán.

En virtud de la política estadounidense conocida como "ambigüedad estratégica", Washington reconoce la soberanía china pero se opone a cualquier intento de fuerza para acabar con el gobierno de Taiwán.

Aunque Washington arma a Taiwán, no existe una promesa clara de apoyo militar estadounidense directo.

La Casa Blanca dijo que las últimas declaraciones de Biden no indican un cambio.

En otro severo mensaje al mayor rival económico y geopolítico de Estados Unidos, Biden aseguró que había advertido al presidente Xi Jinping que no apoyara militarmente a Rusia en su invasión de Ucrania.

Afirmó que le dijo a Xi que la inversión estadounidense y de otros países en China se vería interrumpida y que pensar lo contrario sería "un error gigantesco".

También dijo que si el presidente ruso, Vladimir Putin, utiliza armas nucleares u otras no convencionales contra Ucrania la respuesta de Estados Unidos será "relevante".

"No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas", dijo a Putin.

Biden elogió a los ucranianos por su lucha contra la enorme fuerza de invasión rusa. "Están derrotando a Rusia", apuntó.

Preguntado sobre cómo definir la victoria de Kiev, dijo que "ganar la guerra en Ucrania es sacar a Rusia de Ucrania por completo".

Pero dada la magnitud del sufrimiento humano y la destrucción infligida al resistir la embestida rusa, "es muy difícil considerar eso como una victoria", añadió.

"Más que dar"

Pese a las bajas calificaciones de su gobierno y las encuestas que muestran que los demócratas probablemente perderán el control de al menos una de las cámaras del Congreso, Biden dijo que es optimista.

Señalando que el empleo está en auge y la economía es fuerte, Biden dijo que "esperamos que podamos tener, como se dice, un aterrizaje suave".

En cuanto a las preguntas sobre si a su edad está física y mentalmente capacitado para continuar en el agotador trabajo, Biden respondió "obsérvame" y argumentó que la forma de juzgarlo es por sus actos.

Al preguntársele por su fuente de inspiración cuando los tiempos se ponen difíciles, Biden mencionó a su hijo Beau, que murió en 2015, pero también la exhortación de sus padres de "simplemente levantarse" ante las adversidades.

Biden dijo que tenía "mucho más que dar".

