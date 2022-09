Griego Fountas niega haber propinado insulto racista, la MLS investiga

Washington (AFP) – El delantero del DC United de la MLS Taxiarchis Fountas negó este lunes haber propinado un insulto racista durante la derrota por 3-2 de su equipo ante el Inter de Miami, un incidente por el que la liga norteamericana de fútbol (MLS) abrió una investigación.

El incidente ocurrió el domingo pocos minutos después de que Fountas anotara el 2-2, cuando el griego y Lowe se empujaron mutuamente y se dirigieron unas palabras tras disputarse un balón.

El árbitro amonestó a ambos jugadores y después se desplazó a la banda para hablar con los dos entrenadores, tras lo que Fountas fue rápidamente sustituido por Wayne Rooney.

Este lunes Fountas negó rotundamente haber propinado el insulto que detuvo el juego durante varios minutos.

"No usé la palabra de la que se me acusa", dijo Fountas en un comunicado en Instagram. "Ese despreciable insulto racial es algo que denuncio y que no utilicé".

"Tuvimos una discusión acalorada en el campo, pero no he maltratado racialmente a nadie. Rechazo el racismo en cualquiera de sus formas", agregó.

Estoy "muy molesto por esta acusación y me entristece que se me acuse falsamente", agregó.

La MLS abrió una investigación sobre el incidente, advirtiendo que tiene "tolerancia cero" con el lenguaje abusivo.

El entrenador del Inter de Miami, Phil Neville, dijo que Fountas había usado la "peor palabra del mundo", mientras que el internacional estadounidense de Miami DeAndre Yedlin espera que la MLS tome medidas sobre un incidente que describió como "increíblemente oscuro".

