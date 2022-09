La selección femenina española, en el ojo del huracán por la renuncia de 15 jugadoras

Madrid (AFP) – La selección española femenina de fútbol vive momentos turbulentos tras la renuncia en la noche del jueves de 15 jugadoras a la Roja mientras siga el técnico Jorge Vilda, cuya continuación reafirmó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Las jugadoras enviaron unos correos electrónicos en los que "manifiestan que la actual situación generada les afecta 'de forma importante' en su 'estado emocional' y en su 'salud' y que, 'mientras no se revierta', renuncian a la selección nacional de España", señaló la Federación en un comunicado.

La Federación reafirmó a Vilda asegurando que "no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias", añadió la RFEF.

Este nuevo episodio llega después que en la última convocatoria de septiembre, las capitanas Irene Paredes, Patri Guijarro y Jenni Hermoso explicaran a los responsables de la federación que no estaban de acuerdo con los métodos de Vilda.

'Rebelión'

Las tres comparecieron ante los medios y reconocieron un "malestar general" con Vilda, aunque negaron haber pedido su dimisión.

Vilda, por su parte, se declaró "dolido por la forma de proceder" de las jugadoras, afirmando: "Soy una persona dialogante y siempre estoy dispuesto a hablar".

La situación pareció reconducirse entonces, pero todo a ha vuelto a reproducirse a pocos días de que España juegue dos amistosos, contra Suecia el 7 de octubre y, cuatro días más tarde, contra Estados Unidos.

"Rebelión" titula este viernes el diario AS, mientras que para el rotativo Marca "el chantaje es inaceptable".

Según la prensa española, en esta ocasión, de las tres jugadoras que comparecieron en septiembre, sólo Patri Guijarro figuraría entre las que han enviado estos correos.

Además de Paredes y Jenni Hermoso, tampoco estaría en esta quincena de jugadoras la capitana de la Roja y Balón de Oro, Alexia Putellas, que se encuentra de baja tras ser operada del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a mediados de julio.

Las jugadoras que rechazan seguir con Vilda son, según la prensa española, además de Guijarro, Ainhoa Moraza, Lucía García, Leila Ouahabi, Mapi León, Claudia Pina, Laia Aleixandri, Ona Batlle, Andrea Pereira, Aitana Bonmatí, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Mariona Caldentey.

"El núcleo de las 15 rebeldes viene del entorno del Barcelona, aunque sin la Balón de Oro", escribe As.

'Es necesario diálogo'

"Es muy, muy grave, y nunca antes había sucedido, por lo tanto no te lo esperas", afirmó la directora de fútbol femenino de la RFEF, Ana Álvarez, a la radio Onda Cero en la madrugada del viernes, añadiendo que "es tan grave que ha sobrepasado una barrera".

"Es un hecho vergonzoso. Se deberían replantear la decisión. El fútbol femenino español estaba adquiriendo una importancia vital y única en Europa. No nos podemos permitir este tipo de situaciones", afirmó el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, en la Cadena COPE.

"Es necesario diálogo y que las partes se sienten a negociar", añadió Franco.

En su comunicado, la RFEF recuerda que, de acuerdo con la legislación vigente, las jugadoras pueden ser sancionadas si no acuden a la selección, aunque afirma que "que no las llevará a este extremo ni las presionará".

"Si no quieren venir o si no están comprometidas en este momento, así será. No vamos a cuestionar el cómo se sienten las jugadoras", afirmó Álvarez en la Cadena Ser.

A menos de un año para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la Federación afirmó que las futbolistas "únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón".

La RFEF se muestra dispuesta incluso a recurrir a jugadoras de las categorías inferiores como las que "este mismo verano se han proclamado campeonas del mundo sub-20 y campeonas de Europa sub-19, además de obtener el subcampeonato de Europa sub-17 juvenil".

