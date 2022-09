Muere la actriz Louise Fletcher, ganadora de un Óscar

Los actores Joshua Jackson y Louise Fletcher, en una entrega de premios en Los Ángeles el 6 de febrero de 2007 Vince Bucci Getty Images North America/Getty Images/AFP/Archivos

Washington (AFP) – Louise Fletcher, la actriz estadounidense que ganó un Oscar en 1976 por su interpretación de la enfermera Ratched en "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Alguien voló sobre el nido del cuco / "Atrapado sin salida") falleció en el sur de Francia, informaron el viernes medios estadounidenses.