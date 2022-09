Van Vleuten se proclama campeona del mundo en la prueba de ruta a pesar de su codo fracturado

Wollongong (Australia) (AFP) – La estrella neerlandesa Annemiek Van Vleuten ganó este sábado la prueba de ruta del mundial femenino de ciclismo en Wollongong, Australia, tras un impresionante ataque final, a pesar de correr con un codo fracturado.

Anuncios Lee mas

La ciclista de 39 años ganadora del Tour de Francia superó a la belga Lotte Kopecky por un segundo en la prueba de 164,3 kilómetros celebrada bajo la lluvia al sur de Sídney.

La italiana Silvia Persico obtuvo el bronce y la cubana Arlenis Sierra fue sexta.

"Creo que esta ha sido la mejor victoria de toda mi carrera después de la semana que he atravesado. Los milagros pueden ocurrir", dijo Van Vleuten, que se fracturó el codo el miércoles en una caída apenas unos metros después del inicio del relevo mixto.

Los médicos recién le dieron autorización para correr el viernes por la noche.

"Todavía no me lo puedo creer. Estoy esperando que venga alguien a decirme que no es verdad", continuó la feliz ganadora.

Junto a ella en la línea de meta, sus compañeras Ellen Van Dijk, campeona del mundo en contrarreloj el pasado domingo, y la eterna Marianne de Vos tampoco podían salir de su asombro.

Eso a pesar de que Van Vleuten ya había demostrado en el pasado estar hecha de otro material: en 2018 durante los Mundiales de Innsbruck, completó los últimos 100 kilómetros con una fractura de rótula, logrando termina a pesar de ello en la séptima posición.

La ciclista de Movistar ha barrido con los principales títulos de la temporada, ya que ganó el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España en 2022, así como la célebre prueba Lieja-Bastoña-Lieja.

"No hay nada más bonito"

En esta ocasión, Van Vleuten era pesimista antes de la prueba acerca de si podría atacar en las cortas y abruptas subidas, a raíz de que la lesión le provocaba mucho dolor para levantarse del asiento.

"Hoy fue un infierno", confesó al término de la prueba. "Mi piernas explotaban en los ascensos".

Pero resistió durante la serie de ataques de la vuelta final al circuito callejero que rompió el pelotón y se escapó en el kilómetro final para conseguir una victoria memorable que se suma a su título de 2019.

"Estaba ayudando a Marianne (de Vos) y de repente me encontré a mí misma en el grupo líder", analizó la campeona.

"Entonces sentí que ella no volvería y sabía que yo no podría correr un esprint por mi codo, así que esperé el momento para atacar desde atrás. Fue la única oportunidad que tuve y estuve esperando y esperando el esprint para alcanzarme pero no me atraparon", continuó la neerlandesa.

Gracias a su escapada, Van Vleuten podrá correr toda la temporada 2023, a priori la última de su carrera, con el maillot arcoíris.

"No hay nada más bonito. En 2020 no pude correr mucho con el maillot de campeona a la espalda por culpa del Covid. En esta ocasión lo voy a aprovechar al máximo", celebró la veterana neerlandesa.

Este es el 14º título en la prueba reina de los mundiales para Países Bajos desde la primera edición, celebrada en 1958 y ganada por la luxemburguesa Elsy Jacobs.

En esta edición, el poderoso combinado neerlandés también se hizo con el título en contrarreloj, ganado por Ellen van Dijk el pasado domingo.

© 2022 AFP