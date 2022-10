Argentino Gonzalo Higuaín, figura en Real Madrid y Juventus, anuncia su retirada

Miami (AFP) – El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del Inter de Miami, anunció este lunes su retirada del fútbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección albiceleste.

"Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos", dijo un emocionado Higuaín durante un rueda de prensa en Miami.

'Pipita' Higuaín señaló que "es el momento de decir basta, es el momento de disfrutar de mi familia", luego de una carrera que abarcó otros clubes de primer nivel internacional como el Chelsea, Milan y Napoli.

"La decisión de dejar el fútbol profesional fue tomada hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club. Llegamos a un acuerdo, no fue de un día para otro. Yo ya venía trabajándolo hace años", reveló el atacante, quien ha anotado 31 goles en la selección argentina y más de 300 en total.

La retirada definitiva se producirá al final de la temporada con Miami, que aspira a llegar los playoffs.

Los partidos que le faltan al Inter en fase regular son el miércoles contra Orlando City y el domingo contra Montreal, los dos en casa.

"Mi motivación más grande es ayudar a mis compañeros. Sería el regalo más lindo que puedo tener como jugador retirarme como campeón con ellos", dijo el argentino nacido en Francia.

'Pipita' debutó a los 17 años en River de Argentina y luego pasó al Real Madrid donde anotó 107 goles entre 2006 y 2013, además de jugar tres mundiales (2010, 2014 y 2018).

Críticas en la albiceleste

Pese a su brillante palmarés, el centrodelantero fue frecuentemente criticado por medios de prensa y atacado en redes sociales durante años por haber fallado en partidos clave de la selección argentina.

"Yo creo que nunca va a cambiar. Lo único que pido o que siento es que la gente tome conciencia antes de hacer un comentario o antes de publicar algo porque no saben el daño irreparable que generan en otras personas. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de defenderse. Yo lo he sufrido en primera persona (...) Cinco segundos detrás de una computadora arruinan personas", señaló sobre los frecuentes cuestionamientos que afrontó durante su prolongada participación de nueve años en la albiceleste.

En ese período, que compartió con la gran figura Lionel Messi, Higuaín fue parte de un lapso de sequía de títulos de la selección argentina que abarcó 28 años en total y que concluyó el año pasado con la conquista de la Copa América en Brasil, aunque el delantero ya no integraba la albiceleste.

El gran acicate de su carrera fue su paso por el Real Madrid, donde conquistó 107 goles entre 2006 y 2013. El equipo español fue el trampolín para ser fichado por otros grandes clubes de Europa, antes de pasar a Miami, donde también juega su hermano Federico y el que será el punto final de su exitosa carrera.

