Putin asciende al líder autoritario checheno Kadírov al rango de general

Moscú (AFP) – El dirigente autoritario de la república rusa de Chechenia, Ramzán Kadírov, anunció el miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin lo ascendió al rango de coronel general, en un momento en que las fuerzas de Moscú están sufriendo reveses en Ucrania.

"El presidente ruso me concedió el rango de coronel general. El decreto fue publicado (...) Vladimir Vladimirovich me informó personalmente de ello y me felicitó", escribió Kadírov en Telegram, diciendo que estaba "inmensamente agradecido" por "la alta apreciación de (sus) méritos".

El rango de coronel general es el tercer rango de mando más alto en la jerarquía militar rusa, después del de general de ejército y mariscal.

Kadírov, criticado por los organismos internacionales por las graves violaciones de los derechos humanos en su república, ha estado muy activo desde el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania.

Unidades chechenas luchan junto a las fuerzas regulares rusas.

Kadírov anunció el lunes su intención de enviar a tres de sus hijos adolescentes a luchar en Ucrania.

El Kremlin elogió el lunes la "contribución heroica" de Kadírov a la ofensiva en Ucrania.

