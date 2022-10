Putin finaliza la anexión de cuatro regiones de Ucrania

El presidente Vladimir Putin (centro) junta sus manos con las de los dirigentes de las cuatro regiones de Ucrania tras firmar los tratados de anexión a Rusia, el 30 de septiembre de 2022 en Moscú Donetsk separatist leader Denis Pushilin and Lugansk separatist leader Leonid Pasechnik join hands after signing treaties formally annexing four regions of Ukraine Russian troops occupy, at the Kremlin in Moscow on September 30, 2022.

Grigory Sysoyev Sputnik/AFP/Archivos