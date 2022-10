Activistas climáticos desafían al gobierno británico contra la explotación de petróleo

Just Stop Oil inició un mes de acciones de protesta en Londres

Londres (AFP) – Pese a que la ministra británica del Interior lanzó una dura advertencia a los manifestantes que utilizan "tácticas de guerrilla", los ecologistas de "Just Stop Oil" iniciaron esta semana un maratón de acciones, previsto durante octubre, en abierto desafío a las autoridades.

Tras ocupar los accesos al Parlamento y a Downing Street a principios de semana, el jueves le llegó el turno a la emblemática Trafalgar Square de Londres, donde algunos manifestantes se ataron de dos en dos con tubos metálicos.

"No queremos hacer esto, no queremos estar aquí. Pero ellos (el gobierno) no nos dejan otra opción. Creemos que en este momento la única manera de cambiar las cosas es mediante la resistencia cívica", declaró a la AFP Gemma Barnes, una activista de los derechos de los animales de 32 años.

La creciente intensidad y frecuencia de las catástrofes relacionadas con el cambio climático o las olas de calor, ahora llegan incluso al Reino Unido, aumentaron la ansiedad y la sensación de urgencia de estos activistas.

En los países ricos "es un lujo para nosotros ignorar (estos sucesos) y seguir adelante con nuestras vidas", dice Emma Brown, de 30 años, refiriéndose a las recientes inundaciones en Pakistán que mataron a casi 1.500 personas.

En cada una de las concentraciones de los últimos días, la policía detuvo a decenas de personas -unos 30 solo el jueves- para permitir la reanudación del tráfico. Varios de ellos fueron condenados a varias semanas penas de cárcel en los últimos meses.

"Estoy dispuesta a ser detenida porque pensar en la destrucción total de nuestra sociedad es mucho peor", asegura Theresa Higginson, una activista de 24 años.

El nuevo gobierno conservador de Liz Truss, que acaba de reactivar las licencias de exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte y ha levantado la moratoria sobre la fracturación hidráulica, está decidido a tomar medidas contra "Just Stop Oil".

En el congreso del Partido Conservador de esta semana, la primera ministra arremetió contra movimientos y asociaciones como Extinction Rebellion y Greenpeace, cuyos activistas interrumpieron brevemente su discurso el miércoles, acusándoles de formar parte de una "coalición anticrecimiento" económico, junto con el Partido Laborista y el movimiento antibrexit.

Determinación

La ministra del Interior, Suella Braverman, prometió reforzar los poderes de la policía para "poner fin a estas molestias" en un próximo proyecto de ley de orden público.

"Tanto si es usted de 'Just Stop Oil', 'Insulate Britain' o 'Extinction Rebellion', cruza la línea cuando infringe la ley. Por eso seguiremos poniéndoles entre rejas", insistió Braverman.

Pero las amenazas no disuaden a los activistas, muchos de los cuales se tomaron días libres y viajaron desde lejos para participar en acciones de desobediencia civil en la capital británica.

El viernes, más de 20 de ellos bloquearon el puente de Vauxhall sobre el Támesis en el centro de Londres.

"Continuaremos nuestras acciones de resistencia contra este gobierno criminal hasta que abandone sus planes de explotación de petróleo y gas", defiende "Just Stop Oil".

"Braverman dice que la resistencia cívica cruza la línea cuando se infringe la ley. Pero las sufragistas cruzaron esa línea. (Nelson) Mandela cruzó esa línea. Los rusos que se oponen a la guerra en Ucrania están cruzando esa línea. No nos dejaremos disuadir", añade la organización.

En Trafalgar Square, muchos transeúntes ven con buenos ojos la manifestación.

"Antes de llegar a estas manifestaciones, enviamos peticiones, enviamos correos electrónicos razonados y escritos a nuestros parlamentarios. Pero no hicieron nada", les dice Gabriella, una joven activista de "Just Stop Oil".

Algunos de ellos no ocultan su irritación por el bloqueo del tráfico. Pero los manifestantes siguen decididos e incluso planean prolongar sus acciones hasta mediados de noviembre.

