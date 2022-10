Primoz Roglic pasará por el quirófano para operarse del hombro

París (AFP) – El esloveno Primoz Roglic, que puso fin a su temporada después de una caída en la Vuelta a España a comienzos de septiembre, será operado del hombro derecho para evitar futuras complicaciones.

Anuncios Lee mas

"No es un secreto para nadie que yo ya me disloqué el hombro en varias ocasiones. He alcanzado el punto en que debo repararlo", declaró el corredor del Jumbo-Visma a la radio eslovena Val 202.

"No es una operación anodina. Van a cortar un trozo de hueso para situarlo en el lugar donde el hombro se dislocó", añadió Roglic, cuyo brazo deberá permanecer inmovilizado entre seis y ocho semanas.

Antiguo campeón de saltos de esquí, el esloveno de 32 años se ha visto implicado en numerosas caídas estos últimos años.

En julio, se dislocó el hombro en el Tour de Francia, después de haberse caído sobre los adoquines del norte del país en la quinta etapa. Él mismo se colocó el hombro en su posición natural.

El tres veces ganador de la Vuelta a España y campeón olímpico de contrarreloj ya vivió el mismo problema en la París-Niza en 2021.

El pasado 6 de septiembre se fue al suelo con violencia a unos metros de la meta de la 16ª etapa, lo que terminó por obligarle a poner fin de su temporada.

© 2022 AFP