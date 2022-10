La justicia española congela 50 millones de euros de beIN por su retraso en el pago a LaLiga

Barcelona (AFP) – Un tribunal español ordenó congelar preventivamente 50 millones de euros (48,3 millones de dólares) del grupo de medios beIN Sports por impago de derechos de televisión a LaLiga, gestor del fútbol profesional en España, según una decisión a la que tuvo acceso la AFP.

Es el último capítulo en el enfrentamiento entre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el jefe del grupo beIN y presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi.

Un portavoz de LaLiga confirmó a la AFP que la liga española inició un procedimiento judicial "para garantizar el pago de las cantidades determinadas por los contratos de los derechos de retransmisión televisiva internacional, tras el retraso en el pago de beIN".

Mientras hace un estudio completo del caso, un tribunal español decidió congelar los 50 millones de euros al grupo catarí.

En los últimos cinco años, beIN pagó alrededor de 1.500 millones de euros a LaLiga por los derechos de televisión a nivel internacional. La compañía retransmite LaLiga en tres continentes y 35 países.

"BeIN es uno de los grupos de medios más importantes en el mundo del deporte y el entretenimiento. Nuestra reputación se basa en décadas de inversiones, transmisiones al más alto nivel, relaciones sólidas y de largo plazo con los titulares de los derechos y un seguimiento cuidadoso de los pagos", dijo a la AFP un portavoz de beIN Media Group.

"No divulgaremos públicamente el contenido de ninguna conversación privada que tengamos con LaLiga o cualquier titular de derechos. Esta no es la forma en que se deben hacer negocios, especialmente no por parte de instituciones profesionales y reconocidas", abundó el portavoz.

Al Khelaifi, también presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), es objeto habitual de críticas de Javier Tebas.

Tebas, por ejemplo, calificó de "un insulto al fútbol" el nuevo contrato de Kylian Mbappé en el PSG. En julio, LaLiga solicitó la anulación del contrato de Mbappé ante el Tribunal Administrativo (TA) de París.

