Nuevo libro de Bob Dylan contendrá reflexiones sobre la composición musical

Bob Dylan publicará en noviembre de 2022 un nuevo libro que reflexiona sobre el arte de componer canciones Fred TANNEAU AFP/Archivos

1 min

Nueva York (AFP) – Los fans de Bob Dylan conocieron parte del nuevo libro de la leyenda del folk-rock estadounidense y ganador del premio Nobel, "The Philosophy of Modern Song", que está previsto que se publique el próximo mes, tras revelarse extractos en el diario The New York Times.