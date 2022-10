Pedri y Gavi, la renovación en la sala de máquinas azulgrana

Madrid (AFP) – El veterano Sergio Busquets sigue centrando el juego del Barcelona, pero a su lado crecen Pedro González 'Pedri' y Pablo Páez Gavira 'Gavi' para llevar la sala de máquinas azulgrana ante el Real Madrid en el clásico liguero del domingo.

Los dos jóvenes canteranos de la Masía han tirado la puerta abajo del equipo en apenas tres años, desde que Pedri debutará en la temporada 2019/2020 y su compañero lo hiciera la campaña pasada.

En un corto espacio de tiempo, los dos se han asentado como elementos imprescindibles en el esquema del técnico Xavi Hernández, que se deshace en elogios hacia ellos.

"Nos da intensidad y ritmo de juego, es una maravilla. Entiende coberturas, recupera balones, lanza la presión... De un nivel espectacular con 18 años", había afirmado Xavi sobre Gavi, de 18 años recién cumplidos.

"No he visto en el mundo un jugador con tanto talento como Pedri, me recuerda mucho a Iniesta, en cuanto a talento es el mejor jugador del mundo", aseguraba el técnico azulgrana sobre Pedri.

'Tengo que ser Pedri'

El joven centrocampista barcelonista, medalla de plata olímpica con España en 2021, acepta de buen grado la comparación con la leyenda del Barça y de la Roja campeona del mundo, pero pone distancias.

"Es bueno que te comparen con esa gente, pero yo tengo que ser Pedri y hacer mi carrera", aseguraba el joven centrocampista canario, de 19 años.

Con Busquets como referencia, Pedri aporta precisión, visión y calma al juego, mientras Gavi mezcla su técnica con desparpajo y pasión a la hora de mirar a la portería contraria.

"Soy un jugador técnico, ágil y con llegada", se definía el propio Gavi, del que destaca la combatividad sobre el césped.

El azulgrana Gavi forcejea con Nicolo Barella durante el partido de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Inter de Milán disputado el 12 de octubre de 2022 en el estadio Camp Nou Pau Barrena AFP/Archivos

Presente y futuro del Barça, el conjunto azulgrana se ha encargado de blindar a sus dos perlas, tras renovar a ambos hasta 2026 con una astronómica cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros (973,3 millones de dólares).

Claves con el conjunto barcelonista, los dos amigos cuentan ya también con su puesto en la Roja, con la que ambos deberían estar en noviembre el Mundial de Catar.

"Jugar con Xavi e Iniesta fue un privilegio para mí y ahora puedo ver el crecimiento de Pedri y Gavi", afirmaba el centrocampista internacional Jorge Resurrección 'Koke' en junio.

Elogios de Luis Enrique

Tanto Gavi, que saltó a la absoluta sin pasar por la Sub-21, como Pedri ya se han hecho con su hueco en el equipo del seleccionador Luis Enrique Martínez, que nunca ha tenido miedo de dar alternativas a los jóvenes.

"No miro el carné de identidad", recuerda a menudo Lucho, que también se ha deshecho en elogios hacia sus jóvenes jugadores.

Gavi, el debutante más joven con la Roja, "no sólo corre, es que con balón tiene mucho peligro. Es un interior puro y tiene gol, ya lo veréis en el futuro", decía Luis Enrique, para el que Pedri "tiene un estilo como Iniesta, que parece que están bailando y hacen cosas únicas".

Los dos sirvieron de revulsivo el 28 de septiembre en el partido de Liga de Naciones contra Portugal como visitante, que España acabó ganando sobre la campana con un gol de Álvaro Morata 1-0 para meterse en la final de este torneo continental.

El domingo intentarán hacer su magia para que el Barça pueda salir del Santiago Bernabéu ganador y líder liguero en solitario de LaLiga.

© 2022 AFP