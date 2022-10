Rins gana en Australia y Bagnaia se coloca líder del Mundial de MotoGP

Phillip Island (Australia) (AFP) – El español Álex Rins (Suzuki) ganó el domingo el Gran Premio de Australia de MotoGP por delante de su compatriota Marc Márquez y del italiano Francesco Bagnaia, nuevo líder del Mundial tras la caída del francés Fabio Quartararo.

El retorno del campeonato de motociclismo al circuito de Phillip Island tras la pandemia se convirtió en una fiesta española, con victorias también en Moto2 y Moto3, donde Izan Guevara se proclamó campeón de mundo.

En la categoría reina, a dos carreras para terminar la temporada, Bagnaia (Ducati) pasó a liderar la clasificación con 233 puntos, con 14 de ventaja sobre Quartararo (Yamaha), que no puntuó en tres de las últimas cuatro carreras.

Salido quinto en parrilla, el francés ocupaba la 15ª posición cuando perdió el control de la moto y se fue al suelo. Antes ya había cometido un error en una frenada que le hizo perder unas quince posiciones.

El mal podría haber sido mayor para el actual campeón del mundo si Bagnaia, que dominaba la carrera en el tramo final, no hubiera sido superado en los últimos compases por Rins y Márquez.

"Cuando vi que Fabio había abandonado, me dije que una victoria era posible pero que si me pasaban en la última vuelta, no era grave", dijo Bagnaia, que puede proclamarse campeón el próximo fin de semana en Malasia.

El español Aleix Espargaró de Aprilia, tercero del campeonato, quedó noveno y se queda a 27 puntos de Bagnaia, con opciones matemáticas pero remotas de ganar el campeonato con solo 50 puntos en juego.

Lo mismo ocurre con el otro contendiente, el italiano Enea Bastianianini (Ducati-Gresini), que terminó 5º en Phillip Island y se sitúa a 42 puntos. El australiano Jack Miller, por contra, perdió ya sus opciones.

Triplete español

Los 40.000 espectadores en Phillip Island, fuera del calendario en los últimos dos campeonatos por la pandemia, pudieron disfrutar de una entretenida y ajustada carrera de MotoGP en la que Rins sumó su primera victoria en dos temporadas.

De su parte, el seis veces campeón de MotoGP Marc Márquez también subió por primera vez al podio en este temporada, de la que ha estado parcialmente ausente por problemas físicos.

El resto de categorías también estuvieron dominadas por los pilotos españoles.

En Moto2, el madrileño Alonso López (Speed Up) se impuso en una carrera marcada por la caída de su compatriota Augusto Fernández (KTM Ajo), que cedió el liderato del campeonato al japonés Ai Ogura (Honda).

Y en la categoría pequeña, el español Izan Guevara (GasGas) se proclamó campeón del mundo de Moto3 con su victoria en el trazado australiano.

A falta de dos carreras y 50 puntos en juego, el joven prodigio español goza de 65 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, su compañero de equipo y compatriota Sergio García.

"Es fantástico ser campeón del mundo. Gracias a mi equipo y a mi familia", dijo Guevara al terminar la carrera.

El regreso del campeonato mundial a Phillip Island contó con la presencia de algunas leyendas del deporte como el doble campeón del mundo local Casey Stoner o el español Jorge Lorenzo, con tres títulos de MotoGP.

El mundial se desplaza la próxima semana a Malasia, la penúltima prueba del calendario que terminará el 6 de noviembre en el Gran Premio de Valencia (España).

