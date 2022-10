El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka gana el prestigioso Booker Prize

El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka recibió el Booker Prize de la reina consorte Camila en una ceremonia en Londres el 17 de octubre de 2022 TOBY MELVILLE POOL/AFP

Londres (AFP) – El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka ganó el lunes el prestigioso Booker Prize británico por su novela "The Seven Moons of Maali Almeida", una sátira enmarcada en la guerra civil que sacudió su país.