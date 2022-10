Comienzan alegatos de apertura en nuevo juicio por agresión sexual contra Weinstein

Los Angeles (AFP) – Los alegatos de apertura del juicio al magnate de Hollywood Harvey Weinstein comienzan este lunes en Los Ángeles, en un segundo caso de presunta violación y agresión sexual contra cinco mujeres.

Anuncios Lee mas

El productor de 70 años, con grandes éxitos cinematográficos como "Pulp Fiction" o "El artista", cumple desde 2020 una condena de 23 años de prisión en Nueva York, también por violación y agresión sexual, un veredicto que supuso un gran acontecimiento para el movimiento #MeToo.

En esta ocasión, enfrenta 11 cargos por presuntos actos cometidos en hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles entre 2004 y 2013.

El juicio comenzó el 10 de octubre con la selección del jurado, que quedó conformado el jueves por nueve hombres y tres mujeres.

De ser hallado culpable, Weinstein, quien se declaró inocente de todos los cargos, podría recibir una sentencia de más de 100 años de cárcel adicionales.

Después de una negativa inicial por parte de la justicia, la Corte Suprema de Nueva York finalmente admitió en agosto que el exproductor apelara su condena de 2020, dando una nueva dimensión al juicio de Los Ángeles.

En total, casi 90 mujeres, incluidas Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rosanna Arquette, han acusado a Weinstein de acoso, agresión sexual o violación. Pero la fecha de prescripción de los delitos se ha excedido en muchos de estos casos, algunos de los cuales datan de 1977.

El exproductor también está imputado en Reino Unido por presuntas agresiones sexuales que se remontan a 1996.

Entre las cinco acusadoras que testificarán en Los Ángeles bajo el seudónimo de "Jane Doe" se encuentra Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

Weinstein siempre ha afirmado que todas sus demandantes habían consentido los encuentros, y su abogado sostiene que no hay pruebas forenses ni testigos creíbles que respalden los cargos.

El nuevo juicio coincide además con el estreno de la película "She said" ("Ella dijo" y "Al descubierto" en el mercado español), presentada la semana pasada en el Festival de Cine de Nueva York y que cuenta la investigación de dos periodistas del diario The New York Times sobre el todopoderoso productor.

Antes de su caída, la influencia de Weinstein en Hollywood fue inmensa. A lo largo de los años, las decenas de títulos producidos por él han recibido más de 300 nominaciones al Óscar y 81 estatuillas.

© 2022 AFP