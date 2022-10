Joachim Löw tiene de nuevo la "motivación" para entrenar

Múnich (Alemania) (AFP) – Dieciocho meses después de haber dejado la selección alemana, Joachim Löw, campeón del mundo en 2014, ha expresado su "intención" de volver al fútbol tras el Mundial-2022, en una entrevista acordada a la revista alemana Kicker, aparecida este lunes.

"Siento de nuevo una motivación cuando miro fútbol, y no había sido el caso durante varios meses", señaló Joachim Löw, seleccionador alemán desde el otoño de 2006 al verano de 2021.

Cuando la ocasión se presente, Löw tiene "la intención" de retomar una función en el fútbol. "Si me llega la sensación de que una tarea me atrae, estoy listo y me pondría de nuevo", afirmó el técnico nacido en Schönau im Schwarzwald hace 62 años.

"Hay ciertamente nuevas tareas para mí", respondió a una cuestión sobre si su obra está acabada con el título mundial ganado en 2014 en Brasil. Löw no precisó en cambio si entra en sus proyectos ser de nuevo seleccionador, en otro país, o entrenar a un club.

Adjunto de Jürgen Klinsmann del otoño de 2004 al verano de 2006, Joachim Löw tomó las riendas de la selección alemana tras el Mundial-2006 en su país, y colocó a su selección entre los cuatro primeros en la Eurocopa-2008 (derrota en la final), en el Mundial-2010 (derrota en semifinales), en la Eurocopa-2012 (derrota en semifinales), en el Mundial-2014 (ganó el título), y en la Eurocopa-2016 (derrota en semifinales).

Sus últimos años fueron más complicados, con eliminaciones en la fase de grupos del Mundial-2018 y en octavos de final de la Eurocopa-2020.

A nivel de clubes, entrenó al Stuttgart en sus comienzos (ganando la Copa de Alemania), y después a Fenerbahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Innsbruck y Austria de Viena.

