Emery deja el Villarreal en busca de "un reto deportivo diferente"

Madrid (AFP) – El técnico Unai Emery aseguró este martes que deja el Villarreal camino del Aston Villa en busca de "un reto diferente" tras dos años y medio al frente del Submarino Amarillo.

"Aquí he vivido dos años y medio muy bonitos. Me he sentido a gusto de corazón, pero la profesión la llevo dentro de mí. Ahora se me presenta una nueva oportunidad, igual que cuando vine aquí. He considerado que debía tomarla como un reto deportivo diferente", dijo Emery en su despedida en rueda de prensa.

El técnico vasco fue anunciado el lunes como nuevo entrenador del Aston Villa inglés tras rescindir su contrato con el Villarreal.

"Vine a Villarreal a lograr unos retos que el club casi había tocado y yo había conseguido. Agradezco su confianza y creo que hemos estado a la altura", dijo Emery, con el que el Villarreal conquistó su primera Europa League.

"Aquí he sido muy yo, sabía que iba a trabajar y tendría todo para ser mi mejor versión, y así ha sido. En el Villarreal lo he tenido todo, aquí lo que he tenido es una casa", dijo el ya extécnico del Submarino Amarillo.

Emery ya tuvo la ocasión de irse al Newcastle hace un año, pero entonces "consideré que no y ahora considero que sí, pero siempre desde el lado profesional".

"Los entrenadores somos profesionales y debemos ser fríos y calculadores, debemos ser conscientes de que hay gente que nos quiere y gente que no, por lo que uno debe tomar las decisiones con firmeza y con respeto y he intentado que así fuera", añadió el técnico vasco.

"Me voy con la sensación del trabajo hecho", aseguró Emery, añadiendo que "dejo un proyecto vivo en liga y en Conference, con la esperanza que siga así o mejor. Y ahora afronto otro que me gusta y apasiona".

© 2022 AFP