Benzema no jugará con el Real Madrid el domingo, a tres semanas del Mundial

Madrid (AFP) – El delantero internacional francés y Balón de Oro Karim Benzema no estará todavía disponible para el Real Madrid durante la recepción del Girona el domingo (15h15 GMT) durante la 12ª jornada de Liga, anunció su entrenador Carlo Ancelotti el sábado, a tres semanas del Mundial de Catar (20 de noviembre - 18 de diciembre).

Anuncios Lee mas

"No vamos a recuperar a Karim, que todavía hemos pensado que es un poco pronto", indicó Ancelotti el sábado en la rueda de prensa previa al partido, minutos después del entrenamiento colectivo en la que no participó Benzema.

El francés se entrenó el viernes pero "no se encontraba cómodo", dijo Ancelotti, si bien los exámenes médicos no han mostrado "ningún tipo de problema".

"Tenemos que tener en cuenta las sensaciones del jugador. Hay la prueba clínica, que dice que no tiene ningún problema, pero después hay la sensación del jugador, que dice que todavía no está al 100%", precisó Ancelotti.

Después de haber recibido el Balón de Oro 2022 de las manos de Zinedine Zidane el 17 de octubre en París, Karim Benzema ha jugado 90 minutos en Elche, donde contribuyó a la victoria 3-0 con un gol.

Pero el 22 de octubre el Real Madrid anunció que su goleador francés sufría una "fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda", y "KB9" se perdió los dos últimos partidos: la victoria 3-1 en casa contra el Sevilla, donde presentó su Balón de Oro a todo el estadio Santiago Bernabeu, y la visita el martes al RB Leipzig en Liga de Campeones, primera derrota de los blancos en la presente temporada (3-2).

"El equipo se encuentra bien, motivado, después el palo de Leipzig, queremos hacer un buen partido, ganarlo, vamos a recuperar casi todos los jugadores, Modric, Valverde, Ceballos, Mariano...", indicó el técnico italiano.

"Rodrygo ha tenido una mala noche, no ha entrenado hoy (sábado), pero está disponible para mañana (domingo)", añadió Ancelotti sobre el posible sustituto de Benzema en el ataque del equipo.

Al ser preguntado sobre las posibilidades de fichar a un delantero centro en el mercado de fichajes de enero, dada las repetidas ausencias de Benzema en este inicio de temporada (seis partidos de baja de 17), Carletto desechó la pregunta.

"No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesado en esto, esta es la plantilla que seguirá hasta el final de la temporada, y no va a cambiar", aclaró el italiano.

© 2022 AFP