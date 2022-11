Eminem y Dolly Parton ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll

Los Angeles (AFP) – El mundo de la música se prepara para celebrar el sábado a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll de Estados Unidos, entre ellos la reina del country Dolly Parton y el rapero Eminem.

El grupo de pop rock Eurythmics, el cantautor Lionel Richie, los británicos Duran Duran, la letrista y cantante Carly Simon y el dúo de rock de Pat Benatar y Neil Giraldo completan esta promoción 2022 que será homenajeada en un concierto de gala en Los Ángeles.

El Salón de la Fama del Rock & Roll, con sede en Cleveland, Ohio, nunca estuvo reservado exclusivamente al rock y ya desde su primera promoción en 1986 se abrió a otros géneros musicales: soul, blues, R&B, folk, country y luego rap.

Aún así, Parton, de 76 años, había pedido inicialmente el retiro de su nombre de la selección de este año.

"Aunque me siento extremadamente halagada y agradecida de haber sido nominada para el Salón de la Fama del Rock & Roll, no me siento ganadora de este derecho", dijo la autora de innumerables canciones, incluidas "Jolene" y "I will always love you."

Dave Stewart y Annie Lennox, de Eurythmics, en los EastWest Studios de Hollywood, California, tras una entrevista con AFP el 16 de noviembre de 2017 FREDERIC J. BROWN AFP/Archivos

Pero la votación ya estaba en camino y el Salón de la Fama insistió en que ella es mucho más que una estrella de la música country.

"Con una carrera pionera como compositora, voz distintiva, glamour, talento comercial y trabajo humanitario, Dolly Parton es un ícono adorado que trasciende el género que transformó para siempre", dijo la organización.

Promoción ecléctica

Esta promoción de músicos es una de las más eclécticas de la institución en años.

Lionel Richie el 9 de marzo de 2022 en Washington Stefani Reynolds AFP/Archivos

Eminem tuvo un arribo estruendoso al mundo del rap en la década de 1990 con su álbum "The Slim Shady LP", que incluye el éxito "My Name Is".

El artista de Detroit se consolidó como superestrella con el lanzamiento de "The Marshall Mathers LP" en 2000, que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos en Estados Unidos.

Eminem se une en el salón de la Fama a otros raperos como Jay-Z, Tupac Shakur, Ice Cube y Grandmaster Flash junto con su leal productor y mentor Dr Dre.

El cantante melódico Lionel Richie, detrás de inolvidables canciones de amor como "All Night Long" y "Hello"; y Eurythmics, el dúo formado por Annie Lennox y Dave Stewart, también fueron incluidos en la promoción, tras haber ingresado al Salón de la Fama de Compositores.

Simon Le Bon (d) y John Taylor de Duran Duran en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll 2019 en el Barclays Center de Nueva York, el 29 de marzo de ese año Angela Weiss AFP/Archivos

"Siempre nos estábamos renovando. Ese era el objetivo", dijo Lennox a la revista Rolling Stone poco después de anunciarse la distinción. "Eso es lo que mantuvo nuestra chispa encendida".

Duran Duran se reunirá con sus exguitarristas Andy Taylor y Warren Cuccurullo en el evento, que es más un concierto que una ceremonia.

El dúo de Pat Benatar (izq) y Neil Geraldo llegan al iHeartRadio Music Festival en el estadio T-Mobile en Las Vegas, Nevada, el 23 de septiembre de 2022 Ronda Churchill AFP/Archivos

"No tuvimos 'despedidas enconadas'. Fue cortés. Y fue bastante mutuo", dijo a Rolling Stone el líder Simon Le Bon, cantautor detrás del clásico de la década de 1970 "You're So Vain".

La pareja y dúo Pat Benatar y Neil Giraldo, que dominaron la década de los 1980 con títulos como "Hit Me With Your Best Shot", también son reconocidos por su prolífico trabajo.

Judas Priest junto con Jimmy Jam y Terry Lewis también recibirán premios a la excelencia musical, mientras que Harry Belafonte y Elizabeth Cotten serán galardonados por su influencia.

