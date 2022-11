"Las circunstancias le han hecho tomar esta decisión", afirma Xavi sobre Piqué

Barcelona (AFP) – El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, consideró este viernes respecto a la retirada de Gerard Piqué que las "circunstancias le han hecho tomar esta decisión" ante su cada vez menor protagonismo en el equipo azulgrana.

Anuncios Lee mas

"Piqué se merece todos los elogios del barcelonismo. Las circunstancias han hecho que juegue menos, se siente menos útil y lo normal es dar un paso al lado", dijo Xavi este viernes en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Almería del sábado.

"Le honra mucho. Tiene contrato, podría seguir perfectamente, pero demuestra una grandeza espectacular", añadió el técnico azulgrana, que antes de comenzar la temporada tuvo una conversación con Piqué en la que le advirtió que iba a jugar menos.

"Fue uno de los días más difíciles de mi carrera como entrenador", reveló Xavi, insistiendo en que "le tengo una gran estima, pero nos ha pasado a todos, llega un punto que no eres tan importante para el equipo y no es fácil de gestionar".

"Dices hasta aquí he llegado, no me siento importante y lo dejo", añadió el técnico azulgrana, precisando que supieron esta semana de las intenciones de Piqué de retirarse.

Xavi cree que su conversación con Piqué "seguramente tuvo un peso importante (en su decisión) pero son decisiones que debo tomar por el club y el equipo, he mirado lo mejor para el equipo. He creído en muchos momentos que debía jugar otro en lugar de Gerard".

"No sé si he sido justo o no con él, pero sí he sido honesto y honrado", afirmó Xavi, para el que "muchas veces no elegimos el final, sino que son circunstancias".

El técnico también rechazó que se haya deteriorado su relación con Piqué por no ponerlo: "la relación es la misma que antes, no hay mala relación, sólo que tengo que tomar decisiones por el bien del equipo".

Xavi, que adelantó que la salida de Piqué podría llevar a fichar a un central en el próximo mercado invernal, llamó a que su despedida del Camp Nou sea una motivación más en el partido contra el Almería.

"La despedida de Gerard en el Camp Nou debe servir de motivación extra, para que se vaya con buenas sensaciones, con un partido bueno. Es lo que se merece, se merece lo mejor", afirmó Xavi.

El entrenador del Barça aclaró no obstante que seguirá contando con él hasta el último encuentro de Liga antes del parón por el Mundial de Catar frente al Osasuna el 8 de noviembre.

El técnico azulgrana también se mostró convencido de que si Piqué se propone algún día ser presidente del Barça, lo conseguirá.

"Gerard puede ser lo que quiera, por su capacidad, por la personalidad que transmite, puede ser lo que quiera, capacidad le sobra", aseguró Xavi.

© 2022 AFP