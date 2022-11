Aleix Espargaró, un piloto soprendido por haber aspirado al título de MotoGP

París (AFP) – "No me esperaba pelear por el título", declaró en una entrevista a la AFP el piloto español Aleix Espargaró, quien ha luchado esta temporada por primera vez en su carrera por lo más alto del podio de MotoGP.

Anuncios Lee mas

En liza por el trofeo hasta la penúltima cita del año en Malasia en octubre, el catalán de 33 años ha vivido una temporada de ensueño después de competir por el liderato con el francés Fabio Quartararo (Yamaha), vigente campeón.

Muy rápido desde las primeras vueltas esta temporada, "no esperaba luchar por el título sino por estar entre los cinco o seis primeros", admite el piloto de Aprilia en una entrevista en el marco del GP de Malasia, donde disputó su carrera número 300 como profesional.

"Cuando gané en Argentina (en abril, la primera victoria de su carrera en MotoGP), todo cambió porque sentí que tenía más oportunidades (en el campeonato), ahí fue cuando empecé a creer", cuenta Espargaró, quien se presenta como alguien "muy positivo, que siempre cree en sus objetivos".

Subirse a lo más alto del podio "fue un enorme regalo tras una larga carrera en MotoGP".

"Estaba muy nervioso antes de la carrera porque partía desde la 'pole position'", recuerda.

"Gestionar esta presión fue difícil pero cuando gané sentí como si me hubiese liberado de 20 kilos. Estaba feliz pero lo estaba más por la gente que trabaja conmigo", prosigue.

"Estabilidad"

Espargaró, que debutó en MotoGP en 2009, compite con Aprilia desde 2017 tras haber pasado anteriormente por Suzuki, Yamaha, ART y Ducati.

"Mi objetivo cuando llegué a Aprilia era (...) poder luchar por los cinco primeros puestos del campeonato, acabar en el podio -pero ganar un título era difícil de soñar", asume el piloto.

Tras subirse seis veces al podio esta temporada -sólo una sola victoria-, el catalán también sorprende porque antes de 2022 sólo lo había hecho tres veces en el Mundial desde 2004, año en el que corrió por primera vez un Gran Premio (en 125cc, la competición antecesora de la Moto3).

Cuando se le pregunta por el secreto de su estado de forma, "es sobre todo una cuestión de estabilidad", responde.

"Llevo mucho tiempo en Aprilia, conozco al equipo, conozco la moto, y es la mejor moto que he montado nunca. Durante el covid-19 pudimos probar y desarrollar, lo que nos ayudó para llegar a donde estamos".

Aunque nunca ha podido arrebatarle el liderato del campeonato a Quartararo durante la temporada, Espargaró ocupa actualmente la tercera plaza de la general antes del último GP de Valencia este fin de semana, por detrás del francés y del líder italiano Francesco Bagnaia, los dos últimos pilotos en pugna por el título.

El español, que cuenta hasta ahora con una séptima plaza como mejor posición en la clasificación final del campeonato (2014), sabe que no lo hará peor que el quinto de esta temporada. Solamente el italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini) y el australiano Jack Miller (Ducati) pueden desbancarle del podio final en Valencia.

"No tengo 20 años"

Frente al vigente campeón Quartararo (Yamaha) y al subcampeón mundial Bagnaia (Ducati), Espargaró rápidamente vio como una fortaleza su exclusión del grupo de favoritos.

"Al comienzo de la temporada no teníamos la presión por el título, así que era como un juego cada carrera", precisa.

"En Ducati y Yamaha, como en Honda, cuando terminan en el podio es un día como cualquier otro, pero para nosotros ha sido durante mucho tiempo una celebración", añade.

"Sentí más presión a lo largo del año porque a mitad de temporada te das cuenta de que entonces tienes una muy buena oportunidad", explica.

"Ya no tengo 20 años y sé que no podría tener esa oportunidad en el futuro, así que también tuve presión a este nivel".

Ahora, fuera de la lucha, "me ha ido bien, me gusta mucho este año, todo es nuevo para mí, y me lo estoy pasando muy bien", remacha Espargaró, que ha cosechado peores resultados en la segunda mitad de la temporada.

© 2022 AFP