Bagnaia se corona campeón en MotoGP, Augusto Fernández en Moto2

Valencia (España) (AFP) – El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se proclamó campeón del mundo de MotoGP por primera vez en su carrera este domingo, tras el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última cita de la temporada, mientras que el español Augusto Fernández logró el título en Moto2.

Para ser campeón, Bagnaia, que entró noveno en la meta, no necesitaba más que un 14º puesto por detrás del campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo, su último rival por el título, que necesitaba la victoria. El francés acabó en cuarta posición, en una carrera ganada por el español Alex Rins (Suzuki).

Con este título, 'Pecco' se convierte en el primer campeón italiano de MotoGP desde que se proclamara campeón en 2009 la leyenda Valentino Rossi -junto al que se formó- y el primer piloto de Ducati coronado desde el australiano Casey Stoner en 2007.

También es el primer italiano en imponerse a los mandos de una moto italiana desde que lo hiciera otra leyenda, Giacomo Agostini, que ganó en 1972 su 12º título del mundo con MV Agusta.

"¡Campeón del mundo! Suena muy bien", celebró Bagnaia después de su éxito.

"Mi objetivo hoy era estar entre los cinco primeros, pero empecé a tener problemas después de algunas vueltas. En cualquier caso, lo más importante es que somos campeones del mundo", añadió.

En el circuito Ricardo Tormo, Álex Rins, que salió desde la quinta posición, ofreció a Suzuki una última victoria antes de que la escudería abandone el campeonato del mundo.

Tras una gran salida, el español tomó rápidamente las riendas de la carrera para no volver a soltarlas.

El sudafricano Brad Binder (KTM) y el poleman español Jorge Martín (Ducati-Pramac) completan el podio de esta 20ª y última carrera de la temporada.

España domina las categorías inferiores

En la Moto2, los aficionados españoles pudieron festejar la conquista del título este domingo por su compatriota Augusto Fernández (Kalex), tras una carrera que ganó el también español Pedro Acosta (Kalex).

Fernández fue segundo en el circuito de Cheste, por detrás de Acosta, mientras el italiano Tony Arbolino (Kalex) entró en tercera posición.

Augusto Fernández (25 años) fue virtualmente campeón del mundo incluso antes de terminar la carrera, desde el momento en que su competidor japonés Ai Ogura (Kalex), que aspiraba también al título, se fue al suelo en la octava vuelta, dejando la corona mundial en bandeja al español.

"Es increíble, no tengo palabra para describirlo. Sólo quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado, aún no me lo creo", dijo Fernández tras la carrera.

"He intentado ganar esta carrera, pero Pedro ha ido increible, sabía que iba a ir muy rapido, pero contento con este podio", añadió el piloto español.

Ogura y Fernández llegaba a Cheste con sólo 9,5 puntos de diferencia entre los dos.

El japonés se queda con el subcampeonato mundial, mientras al tercer cajón del podio se subió el también español Aron Canet (Kalex).

Con el título de Augusto Fernández, España se queda con las dos coronas de 2022 en las categorías inferiores a la MotoGP, ya que en Moto3 el campeón ha sido Izan Guevara.

Ese último estaba ya coronado desde mediados de octubre en el Gran Premio de Australia. Se despidió de la categoría inferior, antes de pasar a Moto2, ganando la carrera de este domingo en Cheste.

"Son increíbles las sensaciones, he ido súper rápido, sólo tengo agradecimientos para mi equipo, he ganado cuatro de cuatro en España", dijo Guevara tras la carrera.

"El año que viene entro en Moto2 y esta es la mejor manera de acabar", añadió el joven mallorquín.

En la Moto3, su compañero español Sergio García Dols consiguió el subcampeonato tras su tercer puesto en la última carrera.

© 2022 AFP