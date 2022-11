Muere a los 34 años el cantante estadounidense Aaron Carter

Aaron Carter en un concierto en el Gramercy Theatre de Nueva York, en 2012 Cindy Ord GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – El cantante de pop y hip-hop estadounidense Aaron Carter, que saltó a la fama en el cambio de milenio con su álbum "Aaron's Party (Come Get It)", falleció a la edad de 34 años, informó el sitio especializado TMZ.