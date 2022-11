Líder del grupo Oath Keepers niega haber planeado ataque al Capitolio de EEUU

Washington (AFP) – El fundador del grupo de extrema derecha Oath Keepers negó este lunes en su juicio por "sedición" haber "planeado" el asalto al Capitolio y consideró "estúpidos" a quienes invadieron la sede del Congreso de Estados Unidos.

Stewart Rhodes, un exmilitar de 57 años conocido por su parche negro en el ojo y graduado en derecho de la Universidad de Yale, es enjuiciado desde hace más de un mes junto con otros cuatro miembros de Oath Keepers por una corte federal en Washington.

La fiscalía lo acusa de haber "conspirado" para oponerse por la fuerza a los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y haber comprado y almacenado armas cerca de la capital federal en el marco de la planificación del asalto a la sede del Congreso.

Con cascos y equipo de combate, los militantes de Oath Keepers se unieron a los partidarios de Donald Trump que invadieron el Capitolio el 6 de enero de 2021 cuando los legisladores se disponían a certificar la victoria de Joe Biden en los comicios presidenciales.

Rhodes se mantuvo al margen, pero condujo a sus huestes a través de una radio, "al igual que un general en el campo de batalla", según los fiscales.

"No estábamos allí para bloquear la certificación de los resultados, no teníamos planeado entrar al Capitolio", replicó frente a los jurados. "Eso no era parte de nuestra misión".

Dijo que los Oath Keepers son "una organización encargada de hacer cumplir la ley" y simplemente debían brindar seguridad durante una manifestación convocada por Trump para protestar por los resultados de las elecciones.

El acusado agregó que se vio ante un hecho consumado y consideró "una estupidez" que algunos de sus miembros ingresaran a la sede del Congreso.

Eso "abrió la puerta a nuestra persecución política, y mira dónde estamos", dijo.

"Contraria a la Constitución"

La fiscal Kathryn Rakoczy recordó que Rhodes gastó 17.000 dólares en la compra de armas y equipos antes del 6 de enero, y mostró varios mensajes en los que el líder de la milicia mencionaba en especial "una guerra civil".

El acusado instó a la funcionaria a probar que él había llamado específicamente a la violencia del 6 de enero.

Según Rhodes dichos preparativos debían permitir a los Oath Keepers reaccionar rápidamente si Donald Trump decidía declarar el estado de insurrección, en virtud de una ley de 1807 que autoriza a los presidentes a movilizar ciertas fuerzas armadas en contextos excepcionales.

"Era la primera vez que se tenía una elección que fue, de manera tan flagrante, contraria a la Constitución", agregó Rhodes al retomar las acusaciones de fraude que, sin pruebas, ha promovido el expresidente republicano.

Más de 880 personas que participaron en este ataque contra el Capitolio fueron arrestados y cientos recibieron distintos grados de condena por cargos como violencia contra la policía.

Pero solo algunos miembros de la milicia Oath Keepers y de la milicia Proud Boys son procesados por sedición, un cargo que se castiga con hasta 20 años de prisión. El juicio contra Stewart Rhodes, el primero bajo esta acusación es un desafío para el departamento de Justicia.

Trump es objeto de una investigación parlamentaria para determinar su responsabilidad.

© 2022 AFP