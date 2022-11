La buena racha de Durant continúa mientras sus Nets hunden a los Knicks

Nueva York (AFP) – El astro Kevin Durant extendió su racha con un triple-doble para que sus Brooklyn Nets vencieran este miércoles en la NBA a los New York Knicks con pizarra de 112-85.

Durant le dio a los fanáticos de Brooklyn un respiro del reciente drama fuera de la cancha con una excelente actuación, anotando 29 puntos con 12 rebotes y 12 asistencias en una victoria de punta a punta en el Barclays Center.

El jugador de 34 años ahora ha anotado al menos 25 puntos en cada uno de los 12 juegos de Brooklyn desde el comienzo de la temporada, la racha más larga desde que Michael Jordan abrió la campaña 1988-1989 con 16 juegos anotando 25 tantos o más por juego.

Más significativamente, la actuación dominante de Durant aseguró un buen comienzo para el mandato de Vaughn como entrenador en jefe.

Vaughn asumió como interino la semana pasada luego del despido de Steve Nash, pero recién fue confirmado como reemplazo permanente este miércoles.

"Simplemente me gustó cómo estábamos todos en la misma página", dijo Durant después de la victoria. "Solo soy tan bueno como mis compañeros de equipo, por lo que me preparan, me ayudan en defensa, me ayudan a recuperarme, es un esfuerzo de equipo que me ayuda a ponerme en marcha", añadió el jugador.

Durant también estaba feliz de haber ayudado a lograr una victoria para Vaughn que hizo que los Nets mejoraran ahora con balance de 5-7.

"Ha estado en este grupo por un tiempo, ha estado en esta organización por un tiempo, por lo que nos entiende", agregó Durant. "Estoy feliz por él (el técnico). Es un gran problema ser un entrenador de la NBA. Depende de nosotros jugar extremadamente duro para él, practicar bien y prepararnos bien". "Es un buen primer comienzo para él".

Además del despido de Nash la semana pasada, los Nets también se han visto afectados por la controversia en torno a Kyrie Irving, quien fue suspendido por el club la semana pasada después de publicar un enlace a una película antisemita en sus redes sociales.

Utah sigue adelante

En otros partidos de la jornada, el gran comienzo de temporada de Utah continuó con una victoria por 125-119 sobre los Atlanta Hawks.

Los Hawks habían entrado al juego en lo alto después de terminar con el comienzo de temporada invicto de Milwaukee en su juego anterior.

Empero, la estrella del Jazz, Lauri Markkanen, realizó una clínica de tiro con 32 puntos, Jordan Clarkson agregó 23 cuando Utah mejoró con récord de 10-3 para mantener su ventaja en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste.

La exhibición de tiros de Markkanen incluyó seis canastas desde el rango de tres puntos y un perfecto ocho de ocho desde la línea de tiros libres.

Dejounte Murray lideró a los anotadores de Atlanta con 26 puntos, mientras que el regreso de Trae Young tuvo 22 cartones.

Los Phoenix Suns siguen en la búsqueda de Utah en la cima de la Conferencia Oeste después de lograr una victoria como visitantes por 129-117 sobre los Minnesota Timberwolves.

Los 32 puntos de Devin Booker y los 31 de Mikal Bridges prepararon la victoria para Phoenix, que mejoró a 8-3.

Los Portland Trail Blazers también tienen marca de 8-3 en el Oeste después de encajarle a los Charlotte Hornets una sexta derrota consecutiva al vencerlos por 105-95 como visitantes.

El astro Damian Lillard lideró la anotación de los Blazers con 26 puntos, seis asistencias y siete rebotes.

Los Denver Nuggets están empatados con Phoenix y Portland con 8-3 después de su victoria por 122-119 sobre los Indiana Pacers.

El MVP reinante de la NBA, Nikola Jokic, lideró la anotación de Denver con 24 puntos, mientras que Bennedict Mathurin encabezó a los anotadores de los Pacers con 30 unidades.

Por otra parte, los Boston Celtics (8-3) fueron demasiado fuertes para los Detroit Pistons (3-9), y lograron una victoria por 128-112 después de 31 puntos de Jayson Tatum.

