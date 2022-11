Cuadro de Andy Warhol se vende por USD 85 millones en subasta en Nueva York

Nueva York (AFP) – Un cuadro monumental y emblemático de Andy Warhol pintado en 1963, "White Disaster", se vendió por 85 millones de dólares el miércoles en una subasta organizada por Sotheby's en Nueva York.

Anuncios Lee mas

La puja entre dos compradores duró dos minutos y el subastador bajó el martillo a 74 millones de dólares. Con la inclusión de las comisiones, el precio total fue de 85,3 millones de dólares.

Sotheby's había estimado el cuadro en más de 80 millones de dólares.

El maestro del arte pop, fallecido en 1987, se ha convertido en una estrella de las subastas.

En 2013 un cuadro de esta serie, conocida como "Serie de la muerte y el desastre", se había vendido en 105 millones de dólares en Sotheby's, estableciendo un nuevo récord para el artista.

Ese récord fue superado por el retrato de Marilyn Monroe, "Shot Sage Blue Marilyn" (1964) vendido por 195 millones de dólares, el pasado 9 de mayo en una subasta de Christie's en Nueva York.

El martes, la casa Phillips subastó dos cuadros juveniles del pintor por sumas muy inferiores.

El autorretrato de 1948 "Nosepicker 1: Why Pick on Me", en el cual el pintor se pone un dedo en la nariz, se vendió en 491.000 dólares, con gastos incluidos.

"Living Room", del mismo año, culminó a 315.000 dólares.

Estos dos cuadros pertenecían a James Warhola (conserva la "a" original del apellido que Andy suprimió), un sobrino del artista.

© 2022 AFP