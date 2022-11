Europa debe "reforzar su independencia estratégica" espacial, afirma el jefe de la ESA

París (AFP) – La Agencia Espacial Europea (ESA), que definirá la semana próxima sus nuevos programas, debe "reforzar su independencia estratégica" debilitada por la guerra en Ucrania, en un mundo extremadamente dependiente de las infraestructuras espaciales, afirmó el director general del organismo, Josef Aschbacher, en una entrevista con la AFP.

PREGUNTA: Usted solicita a los 22 Estados miembros [de la ESA] una contribución de 18.700 millones de euros, un 25% más que hace tres años. ¿Cómo justifica semejante aumento?

RESPUESTA: Los presupuestos espaciales aumentan en todo el mundo. Fíjese en el de la Nasa, con aumentos del mismo orden, y hablamos solo de los programas civiles. En China, cuando vemos los resultados de los lanzadores, los satélites, las misiones a la Luna y a Marte (...) es algo impresionante y estamos sin duda, también allí, ante un incremento [del presupuesto] de dos dígitos.

Las inversiones privadas, por su lado, explotaron en 2022. Hemos ingresado en una nueva era con la comercialización del sector espacial, que hasta hace unos cinco años era un asunto principalmente institucional. Pero en lo que hace a inversiones privadas Europa está varios años por detrás de Estados Unidos. Eso no es bueno. Con este 'paquete' financiero, quiero reforzar la comercialización, para crear una nueva economía espacial.

P: La guerra en Ucrania trastornó el equilibrio espacial posterior a la Guerra Fría y fortaleció la dependencia europea de Estados Unidos. ¿Cómo puede salir de ella?

R: El espacio tiene un papel central en esta crisis, porque el agresor, Rusia, es una gran potencia espacial. Después de la invasión de Ucrania [que puso fin a misión ruso-europea ExoMars y privó a Europa de los lanzadores Soyuz, NDLR] hemos recibido un respaldo estadounidense muy fuerte, y eso me deja feliz. Al mismo tiempo, uno no puede ser un buen socio si no es un socio fuerte. Por eso Europa tiene que reforzar sus capacidades, su autonomía de acceso al espacio y su independencia estratégica: debemos acelerar más que nunca nuestras inversiones, porque si no, quedamos afuera de la carrera.

Sin la guerra, probablemente hubiera sido más fácil obtener los fondos. [Pero] por otra parte, a causa de la guerra, la gente se da cuenta de la importancia del espacio para su seguridad y en su vida cotidiana. Dependemos mucho más de lo que pensamos de las infraestructuras espaciales y subestimamos su vulnerabilidad. Fíjese lo que ocurre en Ucrania: una constelación de una firma estadounidense [Space X] brinda un servicio de satélite para que pueden tener internet. Sin eso, no podrían comunicarse correctamente. Mucha gente no se da cuenta de hasta qué punto el espacio los ayuda a enfrentar esta crisis.

P: ¿Cómo percibe la competencia intraeuropea entre Francia, Alemania e Italia sobre los pequeños lanzadores?

R: El programa de lanzadores es extremadamente estratégico. Por su puesto que hay competencia (aunque no me guste esa palabra) y esta puede ser sana. Sé que Francia, Italia y Alemania pueden tener intereses diferentes, pero en la ESA nuestro papel es definir un terreno de entendimiento, algo que funciona muy bien en la observación de la Tierra, la navegación, las telecomunicaciones, la exploración. Si dispusiéramos del dinero que los estadounidenses dedican a los lanzadores, sería más sencillo (...).

