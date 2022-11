Ministros de la UE mantienen una reunión extraordinaria sobre migración

Unos migrantes bajan del Ocean Viking, barco de la ONG humanitaria europea SOS Mediterranee, el 11 de noviembre de 2022 en el puerto de Toulon, al sureste de Francia, tras ser rescatados en aguas del mar Mediterráneo y negarse Italia a acogerlos Migrant rescue group SOS Mediterranee said on November 3, 2022 it had called on the governments of France, Greece and Spain to help find a port for 234 people rescued while trying to reach Europe, after Italy and Malta failed to answer.

Vincenzo Circosta AFP/Archivos