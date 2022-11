Nuevas acusaciones de agresión sexual contra joven actor sacuden al cine francés

París (AFP) – El cine francés vive un nuevo escándalo sexual con las acusaciones de violación y agresión contra una de sus jóvenes promesas, el actor Sofiane Bennacer, defendido este viernes por la directora Valeria Bruni-Tedeschi, que acaba de dirigirlo en la película "Les Amandiers".

"A día de hoy todo el mundo sabe que [Sofiane Bennacer] no ha sido juzgado, y este tipo de procedimientos no es nada más, a mi juicio, que un simple linchamiento mediático", declaró Bruni-Tesdeschi en un comunicado.

Un juez de Mulhouse (este) abrió en octubre una investigación por dos casos de presunta violación y uno de agresión contra Bennacer.

Las acusaciones habrían sido presentadas por ex compañeras sentimentales del actor.

En una cuarta acusación de violación, presentada por otra mujer, Bennacer habría sido convocado como "testigo asistido", una figura jurídica intermedia en el código penal francés, entre testigo simple y acusado.

La reacción de la directora Bruni-Tesdeschi se produce a raíz de un largo artículo publicado este viernes por el diario de izquierdas Libération, que asegura que las acusaciones contra Bennacer eran conocidas durante el rodaje, y que el ambiente entre el equipo de "Les Amandiers" era de "omertà" (ley de silencio).

Sofiane Bennacer tiene 25 años y es una de las promesas del cine francés, en particular tras su papel en "Les Amendiers", una película que fue presentada en el último festival de Cannes.

"Soy inocente. ¿La presunción de inocencia aún existe?", declaró Bennacer el miércoles mediante su cuenta Instagram.

Según Libération y el diario Le Parisien, Bruni-Tesdeschi es la compañera sentimental de Bennacer en la actualidad.

El artículo de Libération, "está muy lejos de la voluntad de informar de manera objetiva e imparcial", explicó la realizadora.

Bruni-Tesdeschi reconoce que había "rumores" durante el rodaje.

"Mis productores expresaron temores y reticencias, pero yo les dije que esos rumores no me iban a parar y que no podía contemplar hacer la película sin él", añadió en su comunicado.

"Más tarde nos enteramos de que se había presentado una denuncia en su contra", reconoce.

Previamente uno de los productores de "Les Amandiers" Patrick Sobelman, había asegurado que no estaba al corriente de esas acusaciones.

