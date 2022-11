Loeb y la española Gutiérrez ganan la edición de 2022 de Extreme E

París (AFP) – El francés Sébastien Loeb y la española Cristina Gutiérrez ganaron la segunda edición de la competición de 4x4 eléctricos Extreme E con el equipo X44 Vida Carbon del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, al término de la quinta y última prueba celebrada el domingo en Punta del Este (Uruguay).

Loeb y Gutiérrez acabaron terceros en la última carrera de la temporada, aprovechando una penalización en la última vuelta que se le impuso al equipo que les había adelantado en meta.

De haber terminado en cuarta posición, el título habría sido para el equipo Rosberg X Racing del ex campeón del mundo de F1 Nico Rosberg, con los suecos Mikaela Ahlin-Kottulinsky y Johan Kristoffersson, que no se clasificaron para la final tras ser descalificados en la prueba de repesca.

En la clasificación final, Loeb y Gutiérrez están solo dos puntos por delante de Ahlin-Kottulinsky y Kristoffersson (86 puntos, frente a 84).

"El día no fue fácil, me costó mucho en la final con la visibilidad reducida por el polvo, pero Cristina hizo un buen trabajo. Ganar este título ya no parecía posible, pero esta penalización lo cambió todo", dijo un ilusionado Loeb, que añade otro trofeo a su impresionante lista de logros que incluye nueve títulos del Campeonato del Mundo de Rallies WRC y dos victorias en las 24 Horas de Le Mans (categoría LPM1).

La Extreme E se disputa en cinco ecosistemas amenazados por el calentamiento global (este año Arabia Saudita, Cerdeña con dos etapas, Antofogasta en Chile, Punta del Este en Uruguay) con la ambición de sensibilizar al público sobre la ecología.

