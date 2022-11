Cristiano Ronaldo a puertas de octavos, Brasil busca la llave sin Neymar

Doha (AFP) – Dos cerrojos que esperan su llave: el Portugal de abrirá la puerta de los octavos de final en caso de victoria contra Uruguay (19h00 GMT), el lunes en el Mundial-2022, donde Brasil, privada de su estrella Neymar busca catapultarse contra Suiza (16H00 GMT).

Anuncios Lee mas

Después de ocho días de competición, sólo un equipo ha logrado la combinación adecuada de resultados para pasar de ronda, la Francia de Kylian Mbappé, vigente campeona del mundo.

Mientras que Argentina relanzó sus opciones de clasificación el sábado, con una Alemania en el alambre después de su empate contra España el domingo y con Bélgica e Inglaterra sufriendo más de lo esperado, la Seleçao de Portugal y su homóloga brasileña esperan lograr un primer objetivo el lunes.

'CR7' y sus compañeros, que vencieron con apuros a Ghana (3-2) en la primera fecha, deberán abrir hueco en la muralla de Uruguay, contra la que el equipo de Fernando Santos se estrelló en octavos de final del Mundial-2018 en Rusia (2-1). En el otro partido del Grupo H, Ghana desafía a Corea del Sur (13H00 GMT).

A sus 37 años, un insaciable Cristiano Ronaldo sigue acumulando honores y récords, pero los delanteros 'charrúas' Luis Suárez y Edinson Cavani (35 años cada uno) también quieren más, después de que el 'Matador' marcase dos goles en el estadio Olímpico de Sochi hace cuatro años, con la colaboración activa del 'Pistolero' en ambos.

Ronaldo comienza "con buen pie"

Entre los grandes campeones la rivalidad no impide el respeto, como atestiguó Cristiano Ronaldo acompañando hasta el límite del terreno de juego a un lesionado Cavani en aquella precoz eliminación de los portugueses, que por entonces eran vigentes campeones de Europa.

El tiempo ha pasado, Cristiano Ronaldo está sin equipo después de la tumultuosa rescisión de su contrato con el Manchester United pero el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue concentrado en el Mundial, como demostró su penal provocado y convertido el jueves: se convirtió de paso en el primer jugador de la historia en marcar en cinco Mundiales diferentes.

Cristiano Ronaldo controla un balón durante un entrenamiento de la selección portuguesa en Al Samriya, al noroeste de Doha, el 27 de noviembre de 2022, víspera del partido contra Uruguay en el Mundial de Catar Patricia de Melo Moreira AFP

"Es un momento bonito, mi quinta Copa del Mundo, ganamos y comenzamos con buen pie", afirmó el jugador de Madeira, que mira ya al choque contra Uruguay en el estadio de Lusail.

¿Estarán Cristiano Ronaldo y Messi en octavos? Es lo que espera Marquinhos, compañero en el París SG del séptuple Balón de Oro argentino.

"Por supuesto que nos gusta verlos jugar", lanzó el domingo el defensor brasileño. "Messi no es sólo argentino, Ronaldo no es sólo portugués, eso va más allá de las nacionalidades. Todos los que siguen de cerca la competición aprecian a esos jugadores, ellos no pertenecen solo a su país sino al mundo del fútbol".

Neymar en la enfermería

Neymar tiene también el estatus de estrella internacional, pero el delantero brasileño, por el momento, se halla en la enfermería debido a un esguince de tobillo derecho sufrido en la entrada en liza contra Serbia (2-0).

Brasil abordará sin él su segundo partido de este Mundial, el lunes contra Suiza en el estadio 974.

Vinicius (izq) y Richarlison llegan a un entrenamiento de la selección brasileña el 27 de noviembre de 2022 en Doha Nelson Almeida AFP

"Neymar es una estrella, un jugador de un talento extraordinario, pero nosotros contamos con todos nuestros jugadores", desdramatizó el seleccionador brasileño Tite, que dispone de un arsenal ofensivo espectacular con Richarlison, Raphinha, Vinicius o Rodrygo.

Pero deberá demostrarlo ante Suiza (3 puntos), sabiendo que una victoria de Brasil (3 puntos) sería sinónimo de clasificación precoz para octavos si Camerún no bate a Serbia poco antes (10H00 GMT) en el grupo G. Por contra, una victoria de la Nati unida a una derrota o un empate de Serbia llevaría al equipo helvético a la siguiente ronda.

Y no perder de vista a esta Suiza libre de complejos. Cuartofinalista de la última Eurocopa después de haber eliminado a Francia, este rival lo tiene todo para suponer un problema para Brasil, que no pasó del empate a uno ante los suizos en 2018.

"Estoy satisfecho desde el sorteo de poder jugar contra Brasil. Es uno de los motivos por los que soy entrenador", celebró el seleccionador suizo Murat Yakin, quien cree en sus opciones: "Este torneo ha demostrado que puede haber sorpresas".

© 2022 AFP