Tiger Woods y Rory McIlroy caen ante Thomas y Spieth en la exhibición 'The Match'

Miami (AFP) – Tras cinco meses de inactividad, el astro del golf Tiger Woods participó el sábado en el evento de exhibición 'The Match' en el que, haciendo pareja con el norirlandés Rory McIlroy, fue derrotado por los estadounidenses Justin Thomas y Jordan Spieth.

Anuncios Lee mas

Thomas y Spieth superaron a Woods y McIlroy, actual número uno del circuito PGA, por un marcador de 3&2 en un partido a 12 hoyos y formato 'four ball' que se celebró de noche en el Pelican Golf Club de Belleair (Florida).

En un ambiente relajado, las cuatro figuras compitieron entre bromas en un evento que recaudó 2,6 millones de dólares para organizaciones de ayuda a las víctimas del huracán Ian, que azotó la región a finales de septiembre.

"Pudimos hacer algo bajo las luces que no había pasado antes en nuestro deporte, hacerlo crecer de una manera diferente", dijo Woods sobre el formato nocturno del partido.

El californiano, que cumplirá 47 años a finales de mes, no compite en un torneo oficial desde que quedó fuera del corte en el Abierto Británico a mediados de julio.

Ganador de 15 trofeos de Grand Slam, Woods sigue trabajando en la rehabilitación de las graves lesiones que sufrió en una pierna en su accidente automovilístico de inicios de 2021.

"Hace dos semanas y media que no golpeo una pelota de golf, así que será interesante", dijo Woods antes de empezar.

El estadounidense tenía planeado reaparecer la semana pasada en el Hero World Challenge, torneo que organiza en Bahamas, pero fue baja por una lesión en el pie derecho.

"Puedo golpear la bola pero no puedo andar", reconoció Tiger que, como los otros tres participantes, se trasladó en un carrito de golf y sin caddies durante el juego del sábado.

Woods tiene previsto jugar de nuevo el próximo fin de semana en el PNC Championship, un torneo no oficial en el que figuras del golf hacen pareja con familiares.

Tiger volverá a hacer dupla con su hijo Charlie, de quien dijo el sábado que ya le ha superado en distancia de golpeo en alguna ocasión.

Una vez comenzada la competencia del sábado, la pareja formada por Thomas (número 8 de PGA) y Spieth (14) tomó rápidamente ventaja al imponerse en tres de los cuatro primeros hoyos.

El equipo Tiger-McIlroy apenas empezó a puntuar en el séptimo hoyo, gracias a un putt de seis metros para birdie del norirlandés, pero sus rivales firmaron un total de siete birdies que les permitió sellar el triunfo con antelación tras el hoyo 10.

"Fue increíble", dijo Spieth. "Ha sido una experiencia genial. Nos sentimos cómodos ahí fuera e hicimos algunos birdies".

"Me divertí", dijo por su parte McIlroy. "Me habría divertido un poco más si no nos hubieran ganado. Espero que no sea el último 'The Match' que juegue".

© 2022 AFP