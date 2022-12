El Tour de Francia 2024 empezará en Florencia, su primera salida desde Italia

París (AFP) – El Tour de Francia, la prueba más prestigiosa del ciclismo mundial, comenzará en 2024 en Italia por primera vez en su historia, con una salida desde Florencia para dar inicio a una 111ª edición diferente a las demás, que tendrá la meta final en Niza y no en París.

"El Tour ha salido desde todos los países limítrofes con Francia. Ha salido incluso seis veces desde los Países Bajos, que no tienen frontera común con Francia. Pero no ha salido nunca desde Italia. Hay una incongruencia que va a desaparecer", explicó a la AFP Christian Prudhomme, el director del Tour de Francia, que está en Italia hasta el viernes para presentar esta 26ª salida desde el extranjero, la tercera consecutiva tras Copenhague en 2022 y Bilbao en 2023.

En total habrá tres etapas en Italia para dar inicio a la edición 2024 del Tour, que debido a los Juegos Olímpicos de París ese año terminará de manera excepcional en Niza y no en los Campos Elíseos de la capital, como ya habían anunciado los organizadores. Se acabará con una contrarreloj individual el 21 de julio en esa ciudad mediterránea del sur de Francia, cinco días antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

La primera etapa, el 29 de junio, unirá Florencia con Rimini, en "una etapa de media montaña o incluso de montaña, con un desnivel positivo de 3.700 metros", según Prudhomme.

La segunda, propicia para los especialistas en escapadas, comenzará en Cesenatico y terminará con un circuito final en Bolonia, pasando por Ímola, donde el francés Julian Alaphilippe se proclamó campeón mundial en 2020.

© JEFF PACHOUD / AFP/Archivos

La tercera, favorable a una llegada al esprint, irá de Piacenza a Turín. La cuarta etapa comenzará en suelo italiano y acabará en territorio francés.

"Florencia desierta pero bella"

"Salir desde el extranjero no es algo que solamente asumo, sino que lo reivindico. Las fuerzas de seguridad francesas estarán muy solicitadas en 2024, así que una salida desde el extranjero puede ayudar", insiste Prudhomme.

Para el Tour será también la ocasión de rendir homenaje al ciclismo italiano, tan importante en la historia, en un 2024 que marca el centenario de la primera victoria italiana en la Grande Boucle, la de Ottavio Bottecchia en 1924.

"En el kilómetro cero después de Florencia pasaremos delante del museo Gino Bartali (dos veces ganador del Tour de Francia, en 1938 y 1948). Pasaremos también delante del lugar en el que reposa Fausto Coppi. Habrá una salida de etapa en Cesenatico, donde está enterrado Marco Pantani. Hay un lazo evidente con la leyenda del ciclismo italiano y sus campeones", subraya el director del Tour.

Esta salida del Tour en Italia será 70 años después de la primera que tuvo lugar fuera de Francia, la de Ámsterdam en 1954. Servirá para reparar una 'anomalía' histórica, la de que el Tour nunca comenzara en un país vecino a Francia y con tanta tradición en este deporte.

Hubo motivos que retrasaron este 'Grand Départ' desde Italia.

"A finales de marzo de 2020, en plena pandemia, Matteo Renzi, exalcalde de Florencia y expresidente del Consejo (de Ministros de Italia), me había enviado un mensaje con una foto de su ciudad y el texto: +Florencia vacía, desierta, pero tan bella. No he olvidado mis sueños de un Grand Départ. Después de la pandemia, veremos+. Eso desencadenó esto", contó Prudhomme, impaciente de ver a los corredores recorrer el "museo a cielo abierto que es Florencia, las costas del Adriático y la travesía de los Apeninos".

