Japón renueva a su seleccionador de fútbol hasta 2026

Tokio (AFP) – El seleccionador de Japón Hajime Moriyasu, cuyo equipo derrotó a España y Alemania en la fase de grupos del Mundial-2022 antes de caer en octavos, renovó su contrato hasta el Mundial-2026, anunció el miércoles la Federación Japonesa de Fútbol (JFA).

Hajime Moriyasu, de 54 años de edad, se convierte así en el primer seleccionador de Japón en conservar su puesto después de una Copa del Mundo.

"Es de verdad el trabajo que más me llena. Es el trabajo que me da la oportunidad de competir en la escena internacional estando orgulloso de ser japonés. Es por lo que he decidido aceptar la oferta de la JFA", explicó el seleccionador durante una rueda de prensa en Tokio.

Exjugador internacional japonés (1992-1996), Hajime Moriyasu asumió el rol de seleccionador después del Mundial-2018 en Rusia, donde ya trabajó como entrenador adjunto.

En Catar, los Samuráis Azules no lograron alcanzar su objetivo de cuartos de final, algo que habría sido inédito para Japón, al caer en los penales en octavos de final contra Croacia (1-1 después de la prórroga, 3-1 en penales).

Pero los nipones lograron ganar en fase de grupos a España y Alemania, dos referentes del fútbol mundial, por idéntico resultado 2-1. Japón terminó primera del grupo del grupo E, en el que también estaba Costa Rica.

