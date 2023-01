El glamur de las estrellas vuelve a la alfombra roja de los Globos de Oro

Los Angeles (AFP) – Muchos se preguntaban si los actores más cotizados de Hollywood asistirían a los controvertidos Globos de Oro, pero las estrellas acudieron en masa el martes al primer gran programa de premios del mundo del espectáculo en el año, y deslumbraron con sus mejores pintas.

Los tonos de joyas, el básico negro y un glamur de la vieja escuela dominaron la alfombra roja -que de hecho es gris- de la 80ª edición de los Globos de Oro, mostrándose bajo una carpa tras días de fuertes lluvias en Los Ángeles.

Aquí algunos apuntes de los mejores vestidos en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California:

Paleta real

Billy Porter, ganador de un Emmy y un Tony, rompió la Internet con su vestido de esmoquin aterciopelado negro Christian Siriano en 2019. Y este martes, en otro vestido de esmoquin pero esta vez en un vibrante magenta, también de Siriano, y plataformas brillantes estuvo a la altura del alto nivel que ha fijado.

El actor Billy Porter deslumbró con un vestido esmoquin de terciopelo magenta que recordaba a su look negro de los Óscar 2019, en los Globos de Oro, el 10 de enero de 2023 en Beverly Hills (California, EEUU) © Frederic J. Brown / AFP

La tonalidad era digna de reyes de la moda. En efecto, los tonos de joyas asociados a la realeza fueron populares en la gala.

Viola Davis, nominada a mejor actriz de drama por su papel estelar en "La mujer Rey", lució regia en un vestido arruchado azul rey de un solo hombro de Jason Wu.

Sheryl Lee Ralph, nominada por "Abbott Elementary", deslumbró en un elaborado vestido morado de Jason Rembert para Aliette, mientras que Selena Gomez, estrella de "Only Murders in the Building" y también con una nominación, optó por un Valentino de terciopelo sin hombros en una tonalidad amatista oscuro.

Otra nominada en las categorías de televisión, la dos veces ganadora del Óscar Hilary Swank, embarazada de mellizos, se presentó en un vestido Prada verde oscuro, con dos lazos en los hombros, bolsillos y marcado escote.

El negro está de vuelta

Una de las maneras más fáciles de presentarse en una alfombra roja es vistiendo de negro, siempre está de moda.

La actriz estadounidense Jennifer Coolidge lució un vestido de Dolce and Gabbana en los Globos de Oro el 10 de enero de 2023 en Beverly Hills (California, EEUU) © Frederic J. Brown / AFP

Así lo hizo Jamie Lee Curtis, nominada por "Todo en todas partes al mismo tiempo", ataviada con un traje de pantalón negro de Valentino y una capa de encaje.

Jennifer Coolidge, ganadora de un Globo de Oro a mejor actriz de reparto en televisión por "The White Lotus", se paseó por la alfombra roja en un brillante Dolce and Gabbana de manga larga mostrando sus hombros, contrastando con su melena dorada.

Ana de Armas, a quien se le vio platinada en el filme "Rubia" al interpretar a Marilyn Monroe, volvió a ser morena en los Globos en un vestido Louis Vuitton negro con intrincados detalles geométricos en plateado, sin tirantes.

- Viejo Hollywood -

Si hay un momento para evocar el glamur de antaño con un vestido brillante y muy ceñido al cuerpo, es la ceremonia de los Globos.

La actriz Jessica Chastain deslumbró en los Globos de Oro con un vestido de Oscar de la Renta estampado de telarañas el 10 de enero de 2023 en Beverly Hills (California, EEUU) © Frederic J. Brown / AFP

Un ejemplo fue Jessica Chastain, nominada a mejor actriz de miniserie o película para TV por "George & Tammy", quien destelló en un vestido de cuidado patrón de telaraña plata de Oscar de la Renta.

También Angela Basset, ganadora del premio a mejor actriz de reparto al interpretar a la Reina Ramonda en "Pantera Negra: Wakanda por siempre", con un vestido plateado de Pamella Roland y cabello en suaves ondas.

En cuanto a los hombres de Hollywood, algunos de los mejores estilos fueron los más clásicos, incluyendo a los ganadores Steven Spielberg y Ke Huy Quan en un clásico negro y Matt Bommer con una elegante chaqueta de terciopelo.

