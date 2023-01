El ciclista francés Thibaut Pinot se retirará al final de la temporada

París (AFP) – El ciclista francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) pondrá fin a su carrera profesional al término de la temporada de 2023, anunció este jueves en una entrevista con el diario deportivo L'Équipe.

Anuncios Lee mas

"Cuando corra, sabremos que es la última vez, antes de irme y enterrarme en mi agujero", explicó el especialista en al montaña, que fue tercero en el Tour de Francia de 2014 y que tiene ahora 32 años.

En la entrevista precisa que su retirada será en octubre, después del Giro de Lombardía, una prueba que conquistó en 2018. Antes de esa carrera tiene previsto participar en mayo en el Giro de Italia y espera poder estar en julio en su último Tour de Francia.

"En mi último año, tengo ganas de ir allí, me fastidiaría perdérmelo. El Tour ha sido duro, pero también el que me ha dado las emociones más bonitas (...) Para que mi último año sea bonito, tengo que ir allí. Por todos los que me han apoyado", afirmó el francés.

Pinot explica que el detonante de la decisión de retirarse fue la lesión de 2021.

"Ahí me di cuenta de que era difícil, que comenzaba a tener una edad y pensé varias veces en parar", explicó.

Pinot es ciclista profesional desde 2010 y su revelación fue en el Tour de Francia de 2012, ganando una etapa en solitario y terminando décimo en esa edición.

Dos años después confirmó siendo tercero en la general final del Tour, su mejor resultado en la 'Grande Boucle' en nueve participaciones.

Pinot fue también cuarto en el Giro en 2017, ganando una etapa, y sexto en la Vuelta a España en 2018, logrando allí dos victorias de etapa.

La carrera del ciclista galo se ha visto a menudo frenada por las lesiones y los abandonos, como los dos que tuvo en el Tour de Francia (2017, 2019).

© 2023 AFP