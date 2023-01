Financiación saudita para la próxima película de Johnny Depp, ambientada en Francia

París (AFP) – Un festival saudita y su fundación anunciaron este jueves que están coproduciendo una película francesa, "Jeanne du Barry", un proyecto de la actriz y directora Maïwenn que cuenta con la estrella estadounidense Johnny Depp.

"Esperamos que esta colaboración reforzará los vínculos entre el cine saudita y el francés y que será la primera de numerosas películas internacionales bajo nuestro apoyo que dan voz a las directoras", declaró en un comunicado Mohammed al Turki, dirigente del Festival de Cine del Mar Rojo, y su correspondiente fundación.

El comunicado no da ningún monto de financiación, y la productora francesa, Why Not, no quiso responder a las preguntas de AFP al respecto.

Arabia Saudita es un régimen ultraconservador, en el que los cines estaban prohibidos hasta abril de 2018, y que regularmente es criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Según el comunicado, los sauditas serán los productores ejecutivos de la película.

La película ya fue rodada y se encuentra en fase de post-producción. Presenta la figura de Jeanne du Barry, favorita del rey Luis XV (interpretada por la propia directora).

El rey es interpretado por Johnny Depp, que el año pasado protagonizó una enconada batalla judicial con su ex esposa Amber Heard.

La estrella de la saga "Piratas del Caribe" trabajó junto a actores franceses como Pierre Richard, Benjamin Lavernhe, Noémie Lvovsky o India Hair.

La película no tiene aún fecha de salida en Francia, y luego será difundida por Netflix.

El Festival de Cine del Mar Rojo fue inaugurado en 2021 en Yedá, y asegura que ya ha contribuido a la producción de 170 películas en el mundo árabe y en África.

