Una comedia estadounidense protagonizada por Anne Hathaway abrirá la Berlinale

La actriz estadounidense Anne Hathaway presenta la película "Armageddon Time" el 20 de mayo de 2022 en el Festival de Cine de Cannes, en Francia © Valery Hache / AFP/Archivos

1 min

Berlín (AFP) – El filme "She Came to Me", una comedia romántica estadounidense protagonizada por Anne Hathaway y Tahar Rahim, abrirá el festival de Berlín el mes que viene, anunciaron el miércoles los organizadores.