Dimite la ministra de Defensa de Alemania, debilitada por una serie de errores

Berlín (AFP) – La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, presentó el lunes su dimisión al jefe de gobierno Olaf Scholz, tras verse debilitada por una serie de errores y polémicas.

"La focalización de los medios en mi persona durante meses no permite establecer relaciones y discusiones objetivas sobre los soldados, la Bundeswehr (el ejército alemán) y las orientaciones de la política de seguridad en interés de los ciudadanos alemanes", lamentó Lambrecht en una declaración transmitida a la prensa.

En este contexto, "he pedido hoy (lunes) al canciller (Scholz) que me releve de mis funciones de ministra de Defensa", añadió. Por el momento, no trascendió el nombre de su sucesor o sucesora.

Lambrecht, socialdemócrata de 57 años, fue ministra de Justicia en el anterior gobierno de coalición de Angela Merkel.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, a finales de febrero, la ministra ha encadenado una serie de meteduras de pata.

Como cuando suscitó las críticas de Kiev al anunciar el envío de 5.000 cascos, después de que el régimen del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidiera armas pesadas.

A principios de enero, un video en el que felicitaba el nuevo año también fue blanco de críticas.

En el video, la ministra aparecía en el centro de Berlín, despeinada por el viento, hablando sobre la guerra en Ucrania en medio de explosiones de petardos y fuegos artificiales de celebraciones.

