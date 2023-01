Los tenistas se quejan por las pelotas del Abierto de Australia

Melbourne (AFP) – Por si no fuera poco con las altas temperaturas y la intensa lluvia, los tenistas del Abierto de Australia tienen algo más de lo que quejarse: las pelotas.

Anuncios Lee mas

El nueve veces campeón del Grand Slam australiano, Novak Djokovic, y el ya eliminado defensor del título, Rafael Nadal, coincidieron en que las pelotas del primer Grand Slam del año no se corresponden a lo que están acostumbrados.

"Cuanto más juegas, cuantos más peloteos disputas, más blanda o más grande se vuelve (la pelota) y es más lenta", dijo Djokovic, después de eliminar al español Roberto Carballés Baena en su partido de entrada en liza el martes.

Djokovic, ahora el máximo favorito después de la sorprendente eliminación de Nadal en segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald, dijo que, en consecuencia, espera que los partidos sean más largos.

"Una de las mayores razones es probablemente la bola porque particularmente en grandes pistas, no creo que la velocidad de la superficie haya cambiado mucho", analizó el serbio.

"Las pistas exteriores son más rápidas. Las pistas de estadio son un poco más lentas. Pero la pelota es más lenta, así que eso afecta al juego".

Durante el fin de semana, Nadal declaró que le habían dicho que las pelotas no eran diferentes a las de antes. "Pero son de peor calidad, sin ninguna duda", dijo el español. "Creo que es una pelota que no hace el mismo efecto que de costumbre".

El clima y las temperaturas pueden afectar el rebote, al igual que cuando el partido se mantiene bajo techo, como ha sido el caso de varios partidos debido a la lluvia y al calor.

Pero Félix Auger-Aliassime, número seis del ranking ATP, señaló también el miércoles a las pelotas: "No quiero quejarme sobre ello pero las pelotas no están rebotando".

Ello no afectó demasiado al canadiense, que derrotó al eslovaco Alex Molcan en cinco sets para alcanzar la tercera ronda.

En la misma línea se expresó el español Pablo Carreño, quien criticó que "la bola se gasta muy rápida y cuando se gasta se pone muy pesada".

"Si eres capaz de darle muy duro, no tienes que pensar tanto, porque le puedes dar muy fuerte y la bola no se escapa porque está pesada. A los que no tenemos tanta fuerza, nos cuesta un poco más", indicó.

© 2023 AFP