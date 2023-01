"¿Estás mirando las nubes?", el enfado del francés Chardy con la juez en Australia

France's Jeremy Chardy reacts after against Britain's Dan Evans

Melbourne (AFP) – El tenista francés Jeremy Chardy acusó a una juez de silla de cometer "el mayor error del Abierto de Australia" al no ver que se le había caído una pelota del bolsillo: "¿Estás mirando los pájaros? ¿Las nubes?".

Anuncios Lee mas

El enfado ocurrió después de un punto crucial en el set inicial de la segunda ronda del Abierto de Australia ante el británico Dan Evans, que terminó llevándose el partido.

Con 3-3 y oportunidad de quiebre para su rival, a Chardy se le cayó una bola del bolsillo durante un golpeo, con lo que el punto debería haberse detenido.

Sin embargo, la juez de silla tardó en reaccionar y no gritó "Let" hasta dos golpes después, cuando el francés ya había mandado la pelota a la red.

Convencido de que el punto debía repetirse, se dirigió para volver a sacar, pero su oponente se encaminó hacia el banquillo mientras el francés discutía con la juez de silla y le pedía llamar al supervisor.

"Jugamos con alguien que no puede arbitrar", dijo a la juez alemana Miriam Bley. "En mi vida, 20 años, no he visto una juez tan mala como tú", continuó.

"¿Qué mirabas? ¿Mirabas a los pájaros? ¿Las nubes? (...) Es el mayor error del Abierto de Australia", insistió Chardy que, finalmente, volvió al juego.

© 2023 AFP