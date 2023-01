Tsitsipas se cita en octavos de Australia contra Sinner sin ceder un set

Melbourne (AFP) – El griego Stefanos Tsitsipas, el principal cabeza de serie restante en el Abierto de Australia, avanzó el viernes sin apuros a octavos de final del Grand Slam, donde le espera el peligroso italiano Jannik Sinner.

Imbatido desde comienzos de año y tres veces semifinalista en Melbourne, el griego de 24 años presenta credenciales para el título después de no haber perdido ni un solo set.

En su encuentro de tercera ronda, eliminó en poco más de 2 horas al neerlandés Tallon Griekspoor (N. 63 del ranking) por 6-2, 7-6 (7/5), 6-3 en la pista central Rod Laver Arena.

De hecho, el griego ha necesitado apenas 5 horas y 38 minutos para superar sus tres primeros compromisos en Melbourne, menos por ejemplo que la duración del partido entre Andy Murray y Thanasis Kokkinakis en la víspera (5 horas y 45 minutos).

Eliminados el español Rafa Nadal y el noruego Casper Ruud y con Carlos Alcaraz (N. 1) ausente por lesión, Tsitsipas es el jugador en Australia con mayor rango en la clasificación ATP, que puede encabezar si gana el torneo.

Pero en su camino hacia una hipotética final quedan desafíos importantes, como su proximo rival Jannik Sinner (N. 16), el ruso Daniil Medvedev (finalista en 2021 y 2022) o el británico Cameron Norrie (N. 11).

El joven italiano de 21 años tuvo que exprimirse ante el húngaro Marton Fucsovics (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0), un portento físico que consiguió ponerse dos sets por delante en el marcador.

"Los primeros dos sets fueron muy duros para mí (...) Obviamente tuve que cambiar en mi juego", dijo Sinner.

Los octavos serán una revancha de los cuartos de final de Australia el año pasado, que Tsitsipas ganó en tres sets.

"No tuve que jugar muchos intercambios largos en mi servicio y eso me ayudó", dijo el griego. "Disfruté buscando mi camino en la pista, no fue fácil a veces", agregó.

Como Tsitsipas, Griekspoor llegaba en buen momento al partido, con una racha de seis victorias seguidas, pero no fue rival para el griego, que busca su primer Grand Slam.

Un dominador Tsitsipas cerró el primer parcial en 28 minutos y, aunque tuvo que salvar un punto de set en el segundo, se lo pudo llevar en el desempate tras el que terminó la resistencia del neerlandés.

