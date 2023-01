Éxitos de taquilla como "Top Gun" pueden estar entre nominados al Óscar este martes

Los Angeles (AFP) – Las nominaciones al Óscar para un año en que la taquilla por fin se recuperó de la pandemia se revelarán este martes, y se espera que la Academia elija éxitos como "Top Gun: Maverick" por ayudar a salvar a las salas de cine.

La muy esperada secuela del hit de 1986 de Tom Cruise probablemente entre en la carrera por el Óscar a la mejor película, el premio más codiciado de Hollywood, pero también podrían ser nominadas otras grandes producciones, como "Avatar: el camino del agua" y "Pantera negra: Wakanda por siempre".

Competirán con una amplia gama de películas, desde la cinta de ciencia ficción "Todo a la vez en todas partes", un éxito del boca a boca, hasta la cuasi autobiográfica "Los Fabelman" de Steven Spielberg, que impactó a muchos críticos pero no vendió entradas.

Otras películas en el radar de los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas son la comedia negra irlandesa "The Banshees of Inisherin" (Los espíritus de la isla, en Hispanoamérica; Almas en pena de Inisherin, en España), el film sobre el astro del rock and roll "Elvis", y el último tour-de-force de Cate Blanchett, "Tár".

"Este es uno de los años más inciertos", dijo Clayton Davis, editor de la revista Variety especializado en premios.

"Probablemente es el año en que más me esforcé en hablar con los miembros de la Academia para ver hacia dónde va la carrera", señaló a la AFP. "Y probablemente es el año en que menos sé".

Expertos de la industria del cine dicen que podría haber sorpresas en la lista de nominados al Óscar © Valerie MACON / AFP/Archivos

"Racha" internacional

Un factor que dificulta los pronósticos de los Óscar es el masivo crecimiento del número de votantes internacionales en la Academia.

A esto se atribuyeron sorpresas como que la surcoreana "Parásitos" se coronara mejor película en 2020 y que la japonesa "Drive My Car" fuera nominada el año pasado.

"Esa racha podría continuar", opinó Davis.

El film antibelicista alemán "Sin novedad en el frente" podría estar entre los nominados, luego de que la semana pasada recibiera 14 nominaciones para los BAFTA, los Óscar británicos.

Otra candidata a mejor película podría ser la cinta de acción india "RRR", que sin embargo no puede competir en el rubro internacional, ya que en esa categoría India presentó "La última película".

"Sin ánimo de opacar al film que eligieron, que en realidad es muy bueno, 'RRR' es una jugada maestra", señaló Davis.

Favoritos

En los rubros actorales, Brendan Fraser ("La ballena"), Colin Farrell ("The Banshees...") y Austin Butler ("Elvis") son claros favoritos para ser nominados a mejor actor.

Cate Blanchett ya ganó un premio Critics Choice por su actuación en "Tár", y es probable que la película obtenga varias nominaciones al Óscar © Michael TRAN / AFP/Archivos

Blanchett, dos veces ganadora del Óscar, parece encaminada a pelear la estatuilla de mejor actriz con Michelle Yeoh, quien podría hacer historia con "Todo en todas partes al mismo tiempo".

"Sería la segunda mujer de origen asiático nominada para mejor actriz en 95 años" de los Óscar, apuntó Davis.

Es probable que su coprotagonista Ke Huy Quan, quien apareció de niño en "Indiana Jones y el templo de la perdición" hace casi cuatro décadas, se encuentre entre los aspirantes a mejor actor de reparto.

Y se espera que el premio a la mejor actriz de reparto sea para Angela Bassett, quien se convertiría en la primera estrella de una película de superhéroes de Marvel en ser nominada al Óscar por "Pantera Negra: Wakanda por siempre".

Spielberg, por otra parte, se prevé que sea uno de los elegidos para competir por la estatuilla a la mejor dirección.

Brendan Fraser es un probable nominado al Óscar al mejor actor por su trabajo en "La ballena" © Michael TRAN / AFP/Archivos

"Argentina, 1985", sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), muy seguramente esté entre las nominadas al Óscar al mejor film internacional, luego de haber sido preseleccionada por la Academia en diciembre para competir en esa categoría.

"Películas salvadoras"

Los actores Riz Ahmed ("El sonido del metal") y Allison Williams ("Girls") darán a conocer las nominaciones el martes desde Los Ángeles a partir de las 05H30 (13H30 GMT).

Los índices de audiencia televisiva para ceremonias de premiación, incluida la de los Óscar, han ido bajando, ya que en los últimos años los votantes de la Academia optaron por filmes independientes menos conocidos, como "Nomadland" y "CODA".

Muchos en la industria esperan una buena distribución de nominaciones entre las grandes producciones de 2022, muy necesarias en momentos en que gigantes como Cineworld, la segunda cadena de cines más grande del mundo, se declaró en bancarrota.

Steven Spielberg, fotografiado con los dos Globos de Oro que ganó a la mejor película y al mejor director por "Los Fabelman", es probable que obtenga nominaciones al Óscar en esas categorías © Frederic J. Brown / AFP/Archivos

La epopeya de ciencia ficción de James Cameron "Avatar: El camino del agua" superó los 2.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo el fin de semana pasado.

"Top Gun: Maverick" suma unos 1.500 millones de dólares.

"Esa es la que parece que podría ganar el premio a la mejor película", dijo Davis.

"¿Qué mejor historia el día después de los Óscar que la película salvadora de películas fue considerada la mejor película? Esa es una buena historia para contar".

