Nominaciones al Óscar en las principales categorías

Los Angeles (AFP) – Estos son los nominados en las principales categorías para la 95ª edición de los Premios de la Academia, que se entregarán en Los Ángeles el 12 de marzo.

La película de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo" lidera la carrera al Óscar con 11 nominaciones, seguida del film antibelicista alemán "Sin novedad en el frente" y la comedia negra irlandesa "Los espíritus de la isla" ("Almas en pena de Inisherin" en España), ambas con nueve.

- Mejor película-

- "Sin novedad en el frente"

- "Avatar: El camino del agua"

- "Los espíritus de la isla" ("Almas en pena de Inisherin" en España)

- "Elvis"

- "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- "Los Fabelman"

- "Tár"

- "Top Gun: Maverick"

- "El triángulo de la tristeza"

- "Ellas hablan"

- Mejor director -

- Martin McDonagh,

"Los espíritus de la isla" ("Almas en pena de Inisherin" en España)

- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Steven Spielberg, "Los Fabelman"

- Todd Field, "Tár"

- Ruben Ostlund, "El triángulo de la tristeza"

- Mejor actor -

- Austin Butler, "Elvis"

- Colin Farrell, "Los espíritus de la isla" ("Almas en pena de Inisherin" en España)

- Brendan Fraser, "La ballena"

- Paul Mescal, "Aftersun"

- Bill Nighy, "Living"

Mejor actriz

- Cate Blanchett, "Tár"

- Ana de Armas, "Blonde"

- Andrea Riseborough, "To Leslie"

- Michelle Williams, "Los Fabelman"

- Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor actor de reparto -

- Brendan Gleeson, "Los espíritus de la isla" ("Almas en pena de Inisherin" en España)

- Brian Tyree Henry, "Resurgir" ("Causeway" en España)

- Judd Hirsch, "Los Fabelman"

- Barry Keoghan, "Los espíritus de la isla" ("Almas en pena de Inisherin" en España)

- Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actriz de reparto

- Angela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda por siempre"

- Hong Chau, "La ballena"

- Kerry Condon, "Los espíritus de la isla" ("Almas en pena de Inisherin" en España)

- Jamie Lee Curtis, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Stephanie Hsu, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

- Mejor película internacional -

- "Sin novedad en el frente" (Alemania)

- "Argentina, 1985" (Argentina)

- "Close" (Bélgica)

- "EO" (Polonia)

- "The Quiet Girl" (Irlanda)

- Mejor película animada -

- "Pinocho de Guillermo del Toro"

- "Marcel the Shell With Shoes On"

- "El gato con botas: El último deseo"

- "Monstruo del mar"

- "Red"

Mejor documental

- "All That Breathes"

- "La belleza y el dolor"

- "Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft" ("Fire of Love" en España)

- "A House Made of Splinters"

- "Navalny"

- Películas con siete o más nominaciones -

"Todo en todas partes al mismo tiempo" - 11

"Sin novedad en el frente" - 9

"Los espíritus de la isla" ("Almas en pena de Inisherin" en España) - 9

"Elvis" - 8

"Los Fabelman" - 7

© 2023 AFP