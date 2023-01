Parlamento de Venezuela analiza ley para regular ONGs

Caracas (AFP) – El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este martes, en primera discusión, una ley que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, al considerar que muchas de estas son "apéndices" del gobierno de Estados Unidos.

"Comenzaron con fines sociales, humanitarios, pero hoy las ONGs que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización en nuestro país", afirmó el diputado Diosdado Cabello, poderoso dirigente del chavismo.

De entrada, dijo que manejan una lista de 62 organizaciones no gubernamentales "que operan con fines absolutamente políticos" y son financiadas por países como Estados Unidos, considerado el principal enemigo de la administración del presidente Nicolás Maduro.

"El que no la debe no la teme", sostuvo Cabello a cargo de impulsar la "Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines".

El proyecto de ley será sometido a una "consulta del pueblo" para llevarlo a una segunda discusión. No se fijó una fecha para este paso.

"Si usted es una ONG real que se dedica a la labor social y humanitaria ¿Usted tiene algo que temer?, no, usted puede registrarse, pueden revisar su financiación, su financiamiento el día que quieran, pueden hacerle seguimiento, fiscalización sin ningún tipo de inconveniente porque usted no la debe", remarcó Cabello.

La propuesta presentada por Cabello fue aprobada en primera discusión por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional unicameral.

Luego de ser sometida a una consulta, pasará a segunda discusión, dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El diputado opositor Luis Brito, sostuvo que por "unos pocos vividores" que han desviado el "propósito humanitario y altruista" no "pueden pagar todos, justos por pecadores".

No obstante, considera que "nadie puede oponerse a que ocurra un registro, una fiscalización y una rendición de cuentas ante el país donde se opera".

En Venezuela muchas ONGs han asumido tareas como el levantamiento de datos sobre la inflación, los índices de pobreza y datos epidemiológicos ante la falta de cifras oficiales o la opacidad en las mismas.

