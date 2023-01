Uruguay propone a CELAC crear zona de libre comercio en América Latina y el Caribe

Buenos Aires (AFP) – El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, planteó este martes que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) impulse la creación de una zona de libre comercio regional, y criticó a los países del grupo que "no respetan la democracia ni los derechos humanos".

El mandatario pidió a sus pares de este foro que reúne a 33 países dejar el discurso y pasar "a la acción".

"¿No será momento de sincerar estas relaciones y que desde la CELAC se impulse una zona de libre comercio (...) desde México hasta el sur de América del Sur? ¿No podemos avanzar en ese sentido?", se preguntó.

"Tenemos ahí las posibilidades de comerciar libremente. Muchas de nuestras economías son complementarias, y estoy seguro de que podríamos avanzar", sostuvo Lacalle Pou, cuando su país está bajo presión en el Mercosur tras la decisión de negociar un TLC con China, que sus socios Brasil, Argentina y Paraguay ven con recelo.

En rueda de prensa luego del plenario de la CELAC y un día antes de recibir a al presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en visita oficial en Montevideo, Lacalle Pou insistió en que su país no es "rupturista" y que si sus socios del Mercosur quieren sumarse a un TLC con China, no pondría objeciones.

El mandatario uruguayo planteó asimismo su visión contraria al reingreso de Venezuela al Mercosur, que promueve Brasil. Caracas fue suspendido del bloque sudamericano en 2017, en aplicación del Protocolo de Ushuaia, hasta que "se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático" en el país caribeño.

Lacalle Pou, uno de los pocos gobernantes de centroderecha en asistir a la cumbre de Buenos Aires, criticó en su discurso la "tentación ideológica en los foros internacionales", que termina provocando que se desvanezcan.

"He escuchado discursos que comparto totalmente, otros que comparto la mitad, y otros que no comparto casi nada. Pero entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular", sostuvo, antes de afirmar que algunos discursos ostentan "títulos de solidaridad y otros conceptos que son muy lindos pero que a veces no se ponen en práctica".

"Todos los países que estamos acá condenamos esas acciones contra la democracia en Brasil", remarcó Lacalle Pou sobre la asonada de partidarios del exmandatario Jair Bolsonaro contra los edificios de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero en demanda de un golpe de Estado que provocara la caída del gobierno de Lula.

Y la declaración de la cumbre de la CELAC "habla de respeto a la democracia, los derechos humanos y el cuidado a las instituciones". Pero "claramente hay países acá (...) que no respetan ni las instituciones, ni la democracia ni los derechos humanos", lanzó.

