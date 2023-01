"Estaré listo" contra Bengals, afirma Mahomes (Chiefs) sobre su lesión

Miami (AFP) – Patrick Mahomes, la estrella de los Kansas City Chiefs, aseguró este miércoles que está preparado para jugar el domingo la final de la Conferencia Americana de la NFL, a pesar de la lesión de tobillo que sufrió la semana pasada.

El 'quarterback', uno de los candidatos al premio MVP de la liga de football americano (NFL), se disponía a entrenar este miércoles para comprobar su estado de cara al feroz duelo del domingo ante los Cincinnati Bengals, los actuales subcampeones.

Mahomes sufrió la lesión el domingo durante el primer cuarto de la ronda divisional ante los Jacksonville Jaguars.

Tras retirarse brevemente al vestuario, el mariscal de campo regresó al campo para liderar el triunfo de Chiefs pese a sus visibles limitaciones físicas.

"Estoy bien. Es la semana de la final de la Conferencia Americana. Estoy listo" para jugar, dijo Mahomes en conferencia de prensa el miércoles.

"Tuve unos días de tratamiento y unos días de rehabilitación. Estoy emocionado por ir al campo de entrenamiento y probar, y ver dónde estoy. Pero hasta ahora me siento bien", aseguró el 'quarterback', que sí tiene dudas sobre cómo afectará la lesión a su dinámico juego.

"Lo veremos a lo largo de la semana. Todavía no he podido salir a practicar y ponerme en esas situaciones", dijo. "Me esforzaré un poco hoy, y al día siguiente, y al día siguiente otra vez y veré lo que puedo hacer para no volver a agravar la lesión y lo que puedo hacer el domingo".

Los Chiefs se preparan para su quinta aparición consecutiva en la final de la Conferencia Americana.

El duelo también será una reedición de la final del año pasado en la que se impusieron en el tiempo extra los Bengals del joven 'quarterback' Joe Burrow, que posteriormente cayeron en el Super Bowl ante Los Angeles Rams.

El otro boleto al Super Bowl del 12 de febrero lo pelearán el domingo los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers en la final de la Conferencia Nacional.

© 2023 AFP